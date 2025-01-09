林秉文潛逃還高調發文 羅智強：證明民進黨司改是笑話

「百億賭王」PGTalk負責人林秉文涉八八會館負責人郭哲敏地下匯兌與詐欺案被起訴，棄保潛逃，昨天高調在臉書發文，引發關注。國民黨立委羅智強表示，證明民進黨談了8年的司法改革就是天大的笑話，也難怪民眾把台灣的司法公正與信任度死當。

羅智強表示，2017年司法國是會議就決議制定的「棄保潛逃罪」，但行政院始終未提出修法版本，他是這一屆最早呼籲並提出棄保潛逃罪的立委，草案在去年3月就已經完成一讀，但卻遲遲等不到行政院版來一起審議，造成修法嚴重延宕，根本是刻意製造空窗，縱放「綠友友」，也難怪潛逃在外的林秉文敢如此囂張。

羅智強指出，林秉文頻頻隔海放話，還高調在臉書發文嗆藍白，袒護民進黨官員，公然挑戰台灣司法權威，是否在隔空串證？法務部、警政署毫無作為，一聲都不敢吭，證明民進黨談了8年的司法改革就是天大的笑話，司法最大的漏洞，就是民進黨，也難怪民眾把台灣的司法公正與信任度死當。