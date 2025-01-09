快訊

日本關西機場遭不明男子闖入！跑道關閉1小時 影響多個航班

招不到人！日本便利商店祭奇招 聘遠距員工「站櫃台」配1物值大夜班

獨／78歲吳乃仁赴米其林日料與5檢餐敘 攜正妹女伴出席

林秉文潛逃還高調發文 羅智強：證明民進黨司改是笑話

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
「百億賭王」PGTalk負責人林秉文涉八八會館負責人郭哲敏地下匯兌與詐欺案被起訴，棄保潛逃，昨天高調在臉書發文，引發關注。國民黨立委羅智強表示，證明民進黨談了8年的司法改革就是天大的笑話，也難怪民眾把台灣的司法公正與信任度死當。圖／聯合報系資料照片
「百億賭王」PGTalk負責人林秉文涉八八會館負責人郭哲敏地下匯兌與詐欺案被起訴，棄保潛逃，昨天高調在臉書發文，引發關注。國民黨立委羅智強表示，證明民進黨談了8年的司法改革就是天大的笑話，也難怪民眾把台灣的司法公正與信任度死當。圖／聯合報系資料照片

「百億賭王」PGTalk負責人林秉文涉八八會館負責人郭哲敏地下匯兌與詐欺案被起訴，棄保潛逃，昨天高調在臉書發文，引發關注。國民黨立委羅智強表示，證明民進黨談了8年的司法改革就是天大的笑話，也難怪民眾把台灣的司法公正與信任度死當。

羅智強表示，2017年司法國是會議就決議制定的「棄保潛逃罪」，但行政院始終未提出修法版本，他是這一屆最早呼籲並提出棄保潛逃罪的立委，草案在去年3月就已經完成一讀，但卻遲遲等不到行政院版來一起審議，造成修法嚴重延宕，根本是刻意製造空窗，縱放「綠友友」，也難怪潛逃在外的林秉文敢如此囂張。

羅智強指出，林秉文頻頻隔海放話，還高調在臉書發文嗆藍白，袒護民進黨官員，公然挑戰台灣司法權威，是否在隔空串證？法務部、警政署毫無作為，一聲都不敢吭，證明民進黨談了8年的司法改革就是天大的笑話，司法最大的漏洞，就是民進黨，也難怪民眾把台灣的司法公正與信任度死當。

司法改革 林秉文 民進黨

延伸閱讀

新國會智庫民調 6成民眾不挺大罷免

警察條例政院喊不 羅智強：民進黨「有事警察幹，沒事幹警察」

棄保潛逃入罪化等不到政院版 羅智強：助林秉文逃亡

揭黑熊學院投陸委會255萬標案 羅智強：愛台更愛新台幣

相關新聞

獨／78歲吳乃仁赴米其林日料與5檢餐敘 攜正妹女伴出席

民進黨新系大老吳乃仁去年12月26日，受邀前往台北市中山區知名日料名店「AD ASTRA」餐敘，席間除了台北地檢署檢察官...

檢察官與吳乃仁同桌飲宴？法務部長鄭銘謙：已著手行政調查

民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨爆料，曾涉賤賣台糖土地入獄的民進黨派系大老吳乃仁，服刑後尚未償還國家損失1.74億元，卻乘坐...

酸柯建銘巨嬰、嗆跑青鳥 解密國民黨小編變戰神的幕後

民進黨立院黨團總召柯建銘喊出「雙罷」，國民黨主席朱立倫反嗆不排除「以戰止戰」，而國民黨臉書則鎖定柯建銘發文狂轟，不僅諷柯...

最新民調56.7%支持修憲訴法 民進黨支持者也過半認同

新國會智庫今天針對近期民進黨立院黨團總召柯建銘提出三項主張及四項法案發布民調結果，其中在是否支持憲法訴訟法修法中，有高達...

堅持砍撥補台電兩千億 林思銘：能源政策不改成無底洞

本會期接近尾聲，立法院正如火如荼審查今年度中央政府總預算。對於撥補台電的2千億元，國民黨立院黨團仍傾向全砍。國民黨書記長...

林秉文潛逃還高調發文 羅智強：證明民進黨司改是笑話

「百億賭王」PGTalk負責人林秉文涉八八會館負責人郭哲敏地下匯兌與詐欺案被起訴，棄保潛逃，昨天高調在臉書發文，引發關注...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。