堅持砍撥補台電兩千億 林思銘：能源政策不改成無底洞

本會期接近尾聲，立法院正如火如荼審查今年度中央政府總預算。對於撥補台電的2千億元，國民黨立院黨團仍傾向全砍。國民黨書記長林思銘表示，國民黨團一致決議，不會讓撥補通過，如果能源政策沒有徹底釜底抽薪，年年撥補還是無底洞。

台電虧損嚴重，政府編列2024年追加預算，及2025年公務預算，共2千億元撥補，林思銘表示，上周朝野協商有將台電撥補議題排入討論，但後來沒有協商到，但國民黨團已一致決議，不會讓撥補通過，能源政策如果沒有去釜底抽薪做改變，即便每年年追加預算、撥補，這個洞永遠補不起來，是無底洞。

林思銘說，錯誤能源政策造成台電虧損，政府一直拿一兩千億去補助台電，但立法院通過的福國利民的法案，就很有意見，例如警察退休人員所得替代率天花板拉高到80％，但若能源政策改變，台電轉虧為盈，就這筆錢就不用再去撥補台電，就可以拿來做更多福國利民的法案。

國民黨團首席副書記長王鴻薇也說，她跟國民黨立委牛煦庭要求台電要做財務報告，但報告不痛不癢，沒有詳細說明採購綠能對財務的負擔，且立法院預算中心也有要求，應針對此部分做出比較詳細的說明，但台電根本置之不理，所以他們傾向全刪。