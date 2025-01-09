台智電綠派系塞人、中鋼入股爆爭議 王鴻薇：虧損誰負責？

經濟部主導成立的綠電售電平台台灣智慧電能公司，不但因延攬「小英男孩」鄭亦麟擔任副總經理，引發爭議，中鋼配合政策入股也被質疑是陷入另一個大錢坑。國民黨立委王鴻薇表示，再次驗證很多民進黨派系的年輕人被安插進國營事業，而就算經濟部長郭智輝承諾中鋼可隨時退股，但郭智輝憑什麼保證？

王鴻薇表示，鄭亦麟最早跟著行政院前院長林全到經濟部擔任綠能科技產業發展中心副執行長，提供政策方向、輔導產業等，後來鄭亦麟離開跑到外商麥格理，而麥格理也涉及風電產業，結果現在鄭亦麟又搖身一變成泛官股的台智電當副總。

王鴻薇質疑，鄭亦麟完全規避旋轉門條款，一下子是官、一下子是商、一下子是官商結合，鄭到底是何方神聖？這個人事除了鄭亦麟是小英男孩以外，也再次驗證很多的國營事業裡面，確實有很多民進黨派系的年輕人被安插進來，可是像鄭亦麟出出入入，如入無人之境，非常扯，這難道沒有利益迴避的問題嗎？

郭智輝昨天在立法院經濟委員會答詢時表示，台智電不會虧損，他已向中鋼董事長黃建智表示，若中鋼無法向工會溝通清楚，中鋼可隨時退股。

王鴻薇批評，郭智輝憑什麼保證？等到虧損的時候，郭智輝不就已經拍拍屁股走人了嗎？過去投資這麼大的虧損誰負責？未來虧損又誰來負責呢？會不會虧損也不是郭智輝說了算，這樣的說法完全不負責任。