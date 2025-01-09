快訊

日本關西機場遭不明男子闖入！跑道關閉1小時 影響多個航班

招不到人！日本便利商店祭奇招 聘遠距員工「站櫃台」配1物值大夜班

獨／78歲吳乃仁赴米其林日料與5檢餐敘 攜正妹女伴出席

聽新聞
0:00 / 0:00

兒少網路詐騙比率高 兒盟籲修兒少法要求業者評估風險

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
兒盟政策發展處副處長李宏文說，兒少權法應增訂兒少網路風險評估義務，要求網路平台業者做出風險評估，並新增「觸法預防與輔導及網絡整合」專章。記者林琮恩／攝影
兒盟政策發展處副處長李宏文說，兒少權法應增訂兒少網路風險評估義務，要求網路平台業者做出風險評估，並新增「觸法預防與輔導及網絡整合」專章。記者林琮恩／攝影

隨數位科技發展，兒少容易落入網路犯罪陷阱，兒福聯盟調查，國內兒少經常遭遇網路騙財、騙色、騙個資，兒少權法現正進行修法討論，兒盟政策發展處副處長李宏文說，該法應增訂兒少網路風險評估義務，要求網路平台業者做出風險評估，並新增「觸法預防與輔導及網絡整合」專章。

李宏文表示，根據兒盟調查，22.8%兒少曾遭遇網路詐騙，包括誤點釣魚網址，或收到的網購商品與訂購時完全不同等狀況；21.4%兒少表示網友曾提出「特殊要求」，包括提供私密影像、要求交往等，更有5.3%兒少曾把自己的裸照傳給網友；41.2%兒少曾把個資提供給網友，包括姓名、社群帳號、個人照片等。

「除應提升網路素養教育，政府也應設置兒少網路專責單位。」李宏文表示，聯合國兒權公約（CRC）建言書強調企業應扮演把關兒少網路安全責任，政府也應立法保障兒少網路安全，兒少權法修法時，應增訂兒少網路風險評估義務及主動移除機制，課予網路業者風險評估報告義務，要求業者找出有害兒少身心健康之內容、種類及發生頻率，且網路業者應主動移除有害兒少身心健康的違法內容，不符者應訂出罰則。

現行兒少權法第67條對偏差行為兒少所需福利服務訂有規範，但未明訂執行內容，導致執行成效不彰。李宏文表示，觸法少年的轉銜與復學，目前也缺乏教育主管機關監督機制，常發生觸法少年復學時被拘收困境，已侵害兒少受教權，建議訂定觸法預防與輔導及網路整合專章，明訂兒少復歸計畫，協助兒少修復家庭關係、重建生活、轉介就業，並要求地方政府社政機關、法務機關跨網絡合作，轉銜及復學教育計畫，則應由中央教育主管機關監督。

另外，台灣生育率逐年下探，李宏文表示，日本實施嬰幼兒家庭家訪計畫，由公衛護師、幼教人員、助產人員、有育兒經驗等，上4個月以下嬰幼兒家庭，除可了解育兒困境，也能察覺兒虐跡象，台灣可運用已退休的「壯世代」人力，參考日本制度，傳承經驗提供育兒指導，建議兒少權法應納入育兒指導服務，對象應擴及6歲以下且有需求的家庭。

兒少權法 網路 風險

延伸閱讀

租車就得轉賣個資？消基會認iRent霸王條款違法應刪除

iRent共享個資給關係企業 公路局：合理及必要性不明確

鄭男涉冒用議員身分索資、揭露女兒個資 南市府硬起來送辦

和運公司iRent遭疑蒐集個資給關係企業！交通部將派員行政檢查

相關新聞

獨／78歲吳乃仁赴米其林日料與5檢餐敘 攜正妹女伴出席

民進黨新系大老吳乃仁去年12月26日，受邀前往台北市中山區知名日料名店「AD ASTRA」餐敘，席間除了台北地檢署檢察官...

檢察官與吳乃仁同桌飲宴？法務部長鄭銘謙：已著手行政調查

民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨爆料，曾涉賤賣台糖土地入獄的民進黨派系大老吳乃仁，服刑後尚未償還國家損失1.74億元，卻乘坐...

酸柯建銘巨嬰、嗆跑青鳥 解密國民黨小編變戰神的幕後

民進黨立院黨團總召柯建銘喊出「雙罷」，國民黨主席朱立倫反嗆不排除「以戰止戰」，而國民黨臉書則鎖定柯建銘發文狂轟，不僅諷柯...

最新民調／56.7%支持修憲訴法 民進黨支持者也過半認同

新國會智庫今天針對近期民進黨立院黨團總召柯建銘提出三項主張及四項法案發布民調結果，其中在是否支持憲法訴訟法修法中，有高達...

堅持砍撥補台電兩千億 林思銘：能源政策不改成無底洞

本會期接近尾聲，立法院正如火如荼審查今年度中央政府總預算。對於撥補台電的2千億元，國民黨立院黨團仍傾向全砍。國民黨書記長...

林秉文潛逃還高調發文 羅智強：證明民進黨司改是笑話

「百億賭王」PGTalk負責人林秉文涉八八會館負責人郭哲敏地下匯兌與詐欺案被起訴，棄保潛逃，昨天高調在臉書發文，引發關注...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。