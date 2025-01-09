兒少網路詐騙比率高 兒盟籲修兒少法要求業者評估風險

隨數位科技發展，兒少容易落入網路犯罪陷阱，兒福聯盟調查，國內兒少經常遭遇網路騙財、騙色、騙個資，兒少權法現正進行修法討論，兒盟政策發展處副處長李宏文說，該法應增訂兒少網路風險評估義務，要求網路平台業者做出風險評估，並新增「觸法預防與輔導及網絡整合」專章。

李宏文表示，根據兒盟調查，22.8%兒少曾遭遇網路詐騙，包括誤點釣魚網址，或收到的網購商品與訂購時完全不同等狀況；21.4%兒少表示網友曾提出「特殊要求」，包括提供私密影像、要求交往等，更有5.3%兒少曾把自己的裸照傳給網友；41.2%兒少曾把個資提供給網友，包括姓名、社群帳號、個人照片等。

「除應提升網路素養教育，政府也應設置兒少網路專責單位。」李宏文表示，聯合國兒權公約（CRC）建言書強調企業應扮演把關兒少網路安全責任，政府也應立法保障兒少網路安全，兒少權法修法時，應增訂兒少網路風險評估義務及主動移除機制，課予網路業者風險評估報告義務，要求業者找出有害兒少身心健康之內容、種類及發生頻率，且網路業者應主動移除有害兒少身心健康的違法內容，不符者應訂出罰則。

現行兒少權法第67條對偏差行為兒少所需福利服務訂有規範，但未明訂執行內容，導致執行成效不彰。李宏文表示，觸法少年的轉銜與復學，目前也缺乏教育主管機關監督機制，常發生觸法少年復學時被拘收困境，已侵害兒少受教權，建議訂定觸法預防與輔導及網路整合專章，明訂兒少復歸計畫，協助兒少修復家庭關係、重建生活、轉介就業，並要求地方政府社政機關、法務機關跨網絡合作，轉銜及復學教育計畫，則應由中央教育主管機關監督。

另外，台灣生育率逐年下探，李宏文表示，日本實施嬰幼兒家庭家訪計畫，由公衛護師、幼教人員、助產人員、有育兒經驗等，上4個月以下嬰幼兒家庭，除可了解育兒困境，也能察覺兒虐跡象，台灣可運用已退休的「壯世代」人力，參考日本制度，傳承經驗提供育兒指導，建議兒少權法應納入育兒指導服務，對象應擴及6歲以下且有需求的家庭。