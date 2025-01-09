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藍不邀請卓榮泰報告憲訴法覆議案 綠批不討論只表決
立法院去年底三讀通過「憲法訴訟法」修正案，行政院提出覆議。國民黨立院黨團總召傅崐萁昨預告「本周五就積極處理」，且不會邀請行政院長卓榮泰報告。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，國民黨想要跳過再詢答，又是不討論只表決，如今又加高圍欄，難道立院已成為民主地獄嗎？
吳思瑤指出，立院職權法上路後，覆議案都經過再詢答，再做出重新議決，唯一例外是「會計法」，這是因為協商後認為單一文字的缺漏不需詢答。覆議制度設計，是讓行政部門針對窒礙難行的法案請立院再審視，而真理越辯越明，大家直球對決，有何不可。
吳思瑤說，卓榮泰都要來立院，國民黨立院黨團是在怕什麼？今天下午黨團協商預計會討論此議題，盼立法院長韓國瑜中立，不能附和傅崐萁。
吳思瑤表示，覆議案若被否決後，是否啟動院際協調，這是由總統發動，所以尊重總統判斷，但民進黨任何作為都不會放棄，且覆議還沒進行，也許透過再詢答，會有立委重新改變主張。
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