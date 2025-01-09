民眾黨支持度觸底 選舉之神小笠原預言2028總統大選

有「選舉之神」封號的日籍學者、現為清大榮譽講座教授的小笠原欣幸今在臉書分析2025年台灣政局走向，他也預言2028年總統大選，會是尋求連任的總統賴清德，與在野黨共推單一候選人的對決，民眾黨應會選擇支持國民黨所推出的人選。

小笠原欣幸指出，台灣政治長期陷於藍綠對立已逾20餘年。第三勢力的民眾黨原本以「超越藍綠」為口號崛起，但目前選擇與國民黨合作，和執政黨處於對立情勢。先前該黨前主席柯文哲，因台北市長任內涉嫌貪汙遭起訴，此事使朝野對立情勢更加尖銳。

小笠原欣幸表示，民眾黨方面主張此事件為執政黨的「政治迫害」。若深入分析民調，民眾黨支持者的意識結構與國民黨極為接近，也就是說，兩者都抱持著對執政黨的反感，形成基層層級的「藍白合」。

小笠原欣幸說，今年1月1日，柯文哲辭去黨主席一職，改由立法委員黃國昌（黨團總召）擔任代理主席。盡管柯文哲是民眾黨的「創辦人」具有極高象徵性意義，但該黨既定的藍白合路線預料不會有太大改變。民眾黨在過去1年內的支持度幾乎減半，如今所剩的多是忠誠度極高的基本盤，支持度應該已經觸底，未來很可能會持續維持在10%左右的水準。

小笠原欣幸預言，再過3年的2028年總統大選，預料將會是一場由尋求連任的賴清德，與在野黨共推的單一候選人一對一的對決，而民眾黨應會選擇支持國民黨所推出的總統候選人。對國民黨而言，這「10%」的政黨支持度意義重大，因此也會在側面給予支援，避免民眾黨崩盤。