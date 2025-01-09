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林佳龍接見美台商會 盼儘速解決雙重課稅

中央社／ 台北9日電

美台商業協會會長韓儒伯率團訪台，外交部長林佳龍8日接見訪團，他今天於社群媒體表示，他向美台商會表達，盼能持續為台灣發聲，促成兩國儘速解決雙重課稅問題，為台美創造雙贏。

林佳龍上午於臉書發文表示，他8日於外交部接待美台商業協會（USTBC）會長韓儒伯（RupertHammond-Chambers）訪團一行時表示，不僅回顧過去4年拜登（Joe Biden）政府任內台美兩國在各項領域上豐碩的合作成果，也期許接下來能持續在安全、經貿、產業等領域擴大合作，深化雙方關係。

林佳龍說，台美21世紀貿易倡議的首份協議已在2024年12月10日生效，也期待未來持續推進相關談判。由美國候任總統川普（Donald Trump）第一任期所發起的台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD），也在去年10月舉行第5屆對話，台美並在會前同意再延長經濟繁榮夥伴對話合作備忘錄5年，強化台美雙邊經貿合作的動力。

林佳龍提及，台美之間投資貿易往來頻繁，他也藉此機會向美台商會表達，盼能持續為台灣發聲，促成兩國儘速解決雙重課稅問題，讓台美企業及跨境工作者，早日獲得減免雙重課稅待遇，為台美創造雙贏。

林佳龍強調，在全球供應鏈重組的時刻，台灣會繼續站在民主供應鏈的一方，並持續透過貿易、投資等方式，加深與美國等民主國家的夥伴關係，強化彼此的供應鏈韌性，也促進區域的安全與穩定。

台美 林佳龍 美台商會

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