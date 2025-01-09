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安置服務品質不一 專家：兒少權法應設標準、申訴機制

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
立法院社福及衛環委員會今天舉辦「兒童及少年福利與權益保障法」如何落實兒童權利公約精神與原則公聽會，專家建議該法應明定安置照顧標準與人力配置。記者林琮恩／攝影
立法院社福及衛環委員會今天舉辦「兒童及少年福利與權益保障法」如何落實兒童權利公約精神與原則公聽會，專家建議該法應明定安置照顧標準與人力配置。記者林琮恩／攝影

台灣收出養兒少遭虐待事件頻傳，暴露「兒少權法」及「替代性照顧政策」缺失。安置盟秘書長廖士賢表示，需要替代性照顧的兒少，多來自弱勢背景，比一般兒少更為複雜脆弱，兒少替代性照顧政策缺乏強制執行機制，導致替代性照顧服務品質參差不齊，呼籲應回到兒少權法中規範，明定照顧服務標準與人力配置要求，並建立替代性照顧標準作業流程。

替代性照顧是指當兒少原生家庭失能、無力照顧撫養時，轉由寄養家庭、親屬安置、育幼院等照顧的情形。兒少權法現正進行修法討論，廖士賢表示，進入替代性照顧系統的少，均反覆遭遇各種不利成長的特殊境遇，國家應負起家長的角色，提供安置兒少穩定的依靠與資源，兒少權法修法中，更應該強調替代性照顧。

廖士賢說，兒少會進入家外安置，表示現有資源與支持體系已無法滿足其成長與發展需求，甚至已造成傷害，兒少權法許多規範項目，仍較為「消極」，僅規範安置兒少不可缺乏的資源，但針對處境脆弱且痛苦的安置兒少，應該有更積極的規範，以加倍資源投入並積極協助，「政府擔任安置兒少監護人，應是富爸爸，不能是一位只滿足兒少基本需求的父親。」

替代性照顧政策內容多停留在政策方向層次，缺乏明確執行機制與做法，違反替代性照顧政策的地方政府，頂多影響社福考核分數，不像兒少權法設有罰則。廖士賢表示，兒少替代性照顧政策應回到兒少權法中規範，納入安置前家庭功能評估與跨專業團隊決策機制，強制要求進行完整家庭功能評估，減少不必要的安置，確保兒少安置方式與照顧符合兒少最佳利益。

現行替代性照顧政策針對安置計畫，依聯合國兒童權利公約，訂出優先順序，要求先以親屬安置為主，其次是團體家庭、寄養家庭，最後才是安置機構。廖士賢建議，應考量國內現況，打破優先順序定義，由專業團隊評估後，提出最有利兒少成長的照顧模式，不論照顧方式為何，落實「最適安置原則」。

廖士賢說，兒少權法應安置機構防止兒虐機制，明確規範禁止對兒少的不當對待項目，避免模糊空間，並針對家外安置機構建立特別防護機制，例如參考美國作法，建立專門預防處理安置機構內疑似虐待事件的機制。

台灣安置體系照顧服務模式尚未完全建立，廖士賢表示，目前全台寄養家庭、團體家庭與機構安置間轉換標準不一，各項服務品質也參差不齊，建議在兒少權法中明定照顧服務標準與人力配置要求，並建立安置兒少申訴管道，由獨立對負責處理申訴案件，同時建立替代性照顧作業標準流程與機制，明訂照顧服務方展方向。

兒少權法 寄養家庭 機制

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