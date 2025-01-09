林秉文打趴司法公信力 黃國昌：新潮流就是最強後盾

八八會館負責人郭哲敏涉地下匯兌與詐欺案，第三方支付業者林秉文被發布通緝卻接連在臉書發文，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，台灣的司法公信力已經被打趴在地上，原來跟民進黨交好的通緝犯，棄保潛逃還可以隔海嗆聲，因為新潮流就是最堅強的後盾。

新北地檢署偵辦八八會館地下匯兌案，林秉文昨天在臉書發表多篇文章，甚至與國民黨立委徐巧芯打筆戰，聲稱開庭未到「不是因為司法問題，而是因為有個人因素、太多事情需要時間來處理」，引發社會輿論譁然，隨後疑似將個人臉書關閉。

民眾黨前主席柯文哲身陷京華城容積弊案、民眾黨政治獻金案，民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，針對台北地檢署偵辦柯文哲案進行民調，分別詢問是否符合公平正義原則、遵守偵查不公開原則、起訴貪汙等罪證據充足，還有社會重大矚目案件公開直播審理過程等。

黃國昌表示，2017年前總統蔡英文召開司法改革國是會議，敲鑼打鼓誓言進行司法改革，結果前兩天林秉文棄保潛逃，公開在社群軟體隔海嗆聲，負責偵辦的法官跟檢察官，是否會感到丟臉跟汗顏，「一個幫詐騙集團洗錢的人，為什麼可以如此囂張，只看到民進黨的後台很硬。」

黃國昌指出，桃園市前市長鄭文燦幫林秉文撐腰，陸委會副主委梁文傑更與其把酒言歡，這麼可恥的事情被揭露以後，整個民進黨上下一片噤聲，不僅賴清德總統、行政院長卓榮泰沒有講話，陸委會主委邱垂正更是連屁都不改放一聲，顯見在當今的執政團隊當中，沒有人在乎司法改革跟公平正義，想要胡搞瞎搞都沒有關係。

黃國昌直言，民進黨政府推動司法改革，目前已經淪為笑話一場，賴清德政府更把手伸進檢察體系，刻意營造檢察體系、綠色媒體側翼的共營共生關係，不僅是司法改革的失敗，檢察官的公信力也早已倒地不起。

根據民眾黨團公布民調，有關檢察官起訴柯文哲是否符合公平正義原則，35.1%受訪者認為符合、35.2%受訪者認為不符合；有關檢察官是否遵守偵查不公開原則，29.6%受訪者認為有遵守、42.8％受訪者認為不遵守；有關檢方起訴柯文哲貪汙等罪是否證據充足，31.2%受訪者認為充足、41.5%受訪者認為不充足。

另外，民調也詢問社會重大矚目案件，是否應該公開直撥法庭審理過程，66.4%受訪者表達認同，僅有24.3%受訪者不認同。

黃國昌表示，台灣的司法公信力已經被打趴在地上，原來跟民進黨交好的通緝犯，棄保潛逃還可以隔海嗆聲，交保趴趴走底氣很足，因為新潮流就是最好的後盾，「從鄭文燦倒梁文傑，哪一個不是麻吉」，結果聽到林秉文發文嗆聲，整個民進黨好像集體噤聲，一句話都不敢講。