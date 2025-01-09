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藍拒邀赴立院報告憲訴法覆議案 卓榮泰11時30分記者會回應

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁昨預告周五處理憲訴法覆議案，且不會邀請行政院長卓榮泰（左）報告。圖／聯合報系資料照片
國民黨立院黨團總召傅崐萁昨預告周五處理憲訴法覆議案，且不會邀請行政院長卓榮泰（左）報告。圖／聯合報系資料照片

立法院去年底三讀通過「憲法訴訟法」修正案，行政院提出覆議。國民黨立院黨團總召傅崐萁昨預告「本周五就積極處理」，且不會邀請行政院長卓榮泰報告。對於無緣赴立法院說明，卓榮泰今天上午將親上火線，於行政院舉行說明憲法訴訟法覆議案。

傅崐萁昨表態，國民黨團認為憲訴法職權在司法院而非行政院，卓榮泰提覆議有越俎代庖之嫌；而依「立法院職權行使法」，立法院沒有一定要邀請行政院長報告，因此決定不邀卓榮泰，以免浪費國人時間與公帑。

對此，行政院發言人李慧芝昨晚表示，政院遺憾失去進一步對話與溝通的空間。

行政院新聞傳播處稍早通知，行政院將於上午11時30分於新聞中心舉行記者會，說明「憲法訴訟法」修正的覆議案，卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、政委林明昕、發言人李慧芝；該場記者會結束後，接續召開院會後記者會，由李慧芝主持，衛福部長邱泰源、經濟部次長何晉滄出席。

卓榮泰 憲法訴訟法 行政院

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