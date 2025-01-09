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檢察官與吳乃仁同桌飲宴？法務部長鄭銘謙：已著手行政調查

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導
對於北檢檢察官疑似與民進黨大老吳乃仁同桌飲宴，法務部長鄭銘謙表示已第一時間進行行政調查。記者潘俊宏／攝影
對於北檢檢察官疑似與民進黨大老吳乃仁同桌飲宴，法務部長鄭銘謙表示已第一時間進行行政調查。記者潘俊宏／攝影

民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨爆料，曾涉賤賣台糖土地入獄的民進黨派系大老吳乃仁，服刑後尚未償還國家損失1.74億元，卻乘坐豪車現身高檔日式料理，席間還有台北地檢署檢察官。法務部長鄭銘謙稍早受訪表示，北檢在第一時間已經著手行政調查，昨晚也請高檢署展開行政調查。

黃國昌昨質疑，吳乃仁因其雄厚的新潮流政治背景，加上總統賴清德力挺，導致台糖公司很為難。台糖以吳乃仁名下查無財產替其遮掩，台北地方法院執行處也不敢認真踐行強制執行程序，造成全體納稅人的損失，讓綠營權貴橫著走，公平正義蕩然無存。

黃國昌指出，去年底吳乃仁現身高檔日式餐廳，席間竟然還有北檢檢察官。今天傳出似乎是檢察官先到現場，後來吳才現身，鄭銘謙表示，是否可能被設局將由行政調查釐清，至於檢察官是否適合參加這種餐會，將依倫理規範及公務員廉政規範進行了解。

吳乃仁 檢察官 黃國昌

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