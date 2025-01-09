防托育兒虐 呂建德：兒少權法擬禁體罰、調整安置順序

近期兒虐事件頻傳，震驚社會的剴剴案更爆出居托人員管理議題。攸關兒少權益的「兒少權法」目前正在修法階段，該法立法後歷經10年修正，衛福部次長呂建德表示，本次修法重點包括強化兒少保護及居托人員管理機制，將檢討出養流程並訂定申訴機制，同時將體罰、不當管教等樣態列為兒少不當對待行為。

立法院社福及衛環委員會今天舉辦「兒童及少年福利與權益保障法」如何落實兒童權利公約精神與原則公聽會。呂建德表示，兒少權法最近一次修法是在110年1月20日，當時已融入兒權公約（CRC）精神，強調兒少發展權益、資訊與文化休閒權益、免於經濟剝削權益等，後續修法除將強化兒少保護，也將增訂兒少優惠及友善措施、6歲以下兒童死因回溯及醫療器材短缺通報機制等。

呂建德表示，因應社會環境、科技及家庭結構變化，各界關切兒少權益與安全保障，衛福部依照CRC精神研修兒少圈法，全面重新盤點條文內涵章節，新修兒少權法回應社會關注的托育管理議題，配合實務需要，檢討收出養流程並訂定申訴機制，強化地方政府權責，家庭無法照顧兒少時，銜接政府福利與安置資源。

兒少權法新法也將把身心虐待、體罰、霸凌、性騷擾、不當管教等暴力侵害樣態明文納入，通盤修正兒少不當對待行為相關規範。呂建德說，新法將整合兒少保護與脆弱家庭通報，並強化服務機制，就分流處理與服務方式進行規範。針對替代性照顧原則，將參考聯合國兒童替代性照顧準則，調整以親屬第三人為優先的安置順序，增列團體家庭等新型態社區安置資源，明訂地方主管機關進行安置必要性評估。

另外，呂建德強調，為預防兒少虐待事件，新法將詳細訂出福利機構、團體家庭、寄養家庭及課後照顧班工作人員消極資格及違法事件調查處理機制。本次修法自111年3月啟動，113年6月至12月提出新版修正草案後，舉辦15場研商會議，將持續與各界溝通，提出更具體、可執行的修法架構。