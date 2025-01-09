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獨／吳乃仁與檢察官吃6萬星級日料店曝光 5名檢座在場

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獨／吳乃仁與檢察官吃6萬星級日料店曝光 5名檢座在場

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導
米其林一星日料名店「AD ASTRA」菜色充滿驚喜，想預約非易事。圖／翻攝
米其林一星日料名店「AD ASTRA」菜色充滿驚喜，想預約非易事。圖／翻攝

民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天說，民進黨大老吳乃仁賤賣台糖土地，服完刑後未償還造成國家損失，除乘坐高級豪車與政商權貴聚會，去年底還現身高檔無菜單料理餐廳，席間竟有北檢檢察官徐名駒；知情人士透露，該餐廳是米其林日料名店「AD ASTRA」，隱蔽性相當高，老闆是來自紐約的星級主廚，想預約相當困難，且當天共有5名檢察官在場。

消息指出，當天餐會是徐名駒主揪，時間是2024年12月26日，有4名北部檢察官受邀，邀約名義是「歲末年終聚會」，4名檢座原以為是老同學聚餐，沒想到現場還有「柏君人力資源管理顧問公司」負責人陳啟莊，吳乃仁則是用餐後不久現身，這4人對吳乃仁會出席應不知情，感覺是有心人設局「請君入甕」。

「AD ASTRA」是由米其林二星主廚凱文·羅斯（Kevin Rose）開設，曾管理紐約一流星級廚房，此餐廳從品牌識別、空間到菜單，全由Kevin 一手包辦，以台灣食材打造新日式料理，開幕以來吸引政商饕客到訪，想訂位相當困難，身為檢察官的徐名駒能訂此餐廳，想必人脈豐沛。

黃國昌指控，去年底吳乃仁現身在高檔無菜單料理餐廳，從事人力仲介的陳董負責招呼接待，席間竟還有台北地檢署檢察官徐名駒一行人。他請問曾任廉政署長的法務部長鄭銘謙，徐名駒等人是否有逾越檢察官倫理守則？該場餐敘由誰牽線？6萬元的包廂由誰埋單？北檢昨晚回應，「將啟動行政調查」。

據了解，徐名駒早年在士林地檢署服務，後來因有爭議調往北檢公訴組，檢察總長邢泰釗擔任北檢檢察長期間，要求他要回到偵查組辦案，不要占公訴缺，徐名駒後來一度調往緝毒組，期間還發紅帖娶嬌妻，後來大休一年，平常辦案表現平平。

黃國昌指出，台糖以吳乃仁名下查無財產替其遮掩，台北地方法院執行處也不敢認真踐行強制執行程序，造成全體納稅人的損失，綠營權貴橫著走，公平正義蕩然無存，其本身的政治影響力，連檢察官都得敬他三分。

民進黨大老吳乃仁現身米其林一星日料名店「AD ASTRA」。記者張宏業／攝影
民進黨大老吳乃仁現身米其林一星日料名店「AD ASTRA」。記者張宏業／攝影
米其林一星日料名店「AD ASTRA」裝潢典雅，走奢華低調風。圖／翻攝
米其林一星日料名店「AD ASTRA」裝潢典雅，走奢華低調風。圖／翻攝

吳乃仁 檢察官 米其林 餐廳 黃國昌

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