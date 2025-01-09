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憲訴法覆議 傅崐萁：明天院會處理

聯合報／ 記者屈彥辰張曼蘋黃婉婷／台北報導
國民黨團總召傅崐萁。記者胡經周／攝影
國民黨團總召傅崐萁。記者胡經周／攝影

立法院去年底三讀通過「憲法訴訟法」修正案，行政院提出覆議。國民黨立院黨團總召傅崐萁昨天預告「本周五就積極處理」，且不會邀請行政院長卓榮泰報告。民進黨團幹事長吳思瑤則批，國民黨大黨鞭對於覆議案不了解，「不要只淪為表決院，藍白到底在怕什麼？」

行政院日前針對憲訴法修正案提覆議，立法院周二程序委員會已排入明天院會報告事項。據了解，國民黨團擬在院會上午將覆議案交委員會審查，下午即變更議程處理。

傅崐萁昨表態，「本周五積極處理覆議案」，國民黨團認為憲訴法職權在司法院而非行政院，卓榮泰提覆議有越俎代庖之嫌；而依「立法院職權行使法」，立法院沒有一定要邀請行政院長報告，因此決定不邀卓榮泰，以免浪費國人時間與公帑。

對於傅崐萁拋出不要卓榮泰來報告，民進黨團總召柯建銘表示，民進黨團會有所因應。吳思瑤則表示，「我們嚇呆、驚呆」，國民黨大黨鞭是否知道憲訴法禁不起審視及考驗？行政院發言人李慧芝昨晚表示，政院遺憾失去進一步對話與溝通的空間。

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