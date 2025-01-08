桃園前立委林正峰辭世 畢生戮力奉獻地方建設

桃園政壇前立法委員、前議員林正峰近年身體不適，在長庚醫護團隊盡心盡力的醫療照顧，今天下午2時5分在全家人陪伴下，安祥辭世，圓滿76年的人生旅途。親友得知後無不哀悼，感念他為爭取地方建設戮力奉獻大半歲月；林正蜂靈堂設於喪宅，明日上午10點起開放拈香致意，公奠告別式訂於1月25日在市立殯儀館舉行。

林正峰在桃園縣制時期從龜山鄉民代表參政起，歷任縣議員、龜山鄉長、立法委員、桃勤董事長、市定古蹟壽山巖董事長；桃園升直轄市後感慨龜山仍有不少建設未被中央甚至市政府重視，在地聲音力道不足，於是投入市議員選舉再任兩屆議員，期間包括爭取龜山區多年因為不合理的保護區劃分，嚴重限制發展，在他努力下露出曙光。

林正峰也是國民黨戰將，張善政參選市長時，林正峰抱病參加造勢活動，凝聚國民黨大團結打贏選戰，張善政也主動拜訪感謝他力挺。在完成多個地方建設目標後加上身體不適，林正峰於是退出地方選舉，近年雖然臥病但仍然關心基層建設。