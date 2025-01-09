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復康聯盟黨疑收中資 內政部將聲請解散
復康聯盟黨主席屈宏義等七名退役軍人疑收對岸資金，除找人參選立委，還到美國在台協會（ＡＩＴ）與四處軍事基地拍照、繪製地圖給對岸，台中高分檢去年八月以違反國安法起訴，屈遭檢方聲押獲准，延押迄今，其餘涉案人限制出境出海，全案由台中高分院審理中。
內政部昨說，屈惡行重大應予嚴懲，該黨構成危害國家安全及自由民主憲政秩序，將向憲法法庭聲請解散。
台中高分檢調查，屈宏義就讀中華民國陸軍官校，長年在中國經商，二○一九年間疑與中國人民解放軍諜報機構單位接觸後，由屈在台吸收退役官兵發展組織，陸續吸收黃桂坤等六名退役軍人擔任幹部，撰寫「復康聯盟規畫案」、「中華統一作戰行動指導綱要」等多項計畫。檢方查出，屈二○二三年成立復康聯盟黨，擔任主席，找來藝人劉尚謙及地方人士等三人參選立委，還向對岸窗口，以微信支付分三筆申請近一九○萬元資金，地下匯兌交付人民幣十五萬元，但推薦人選都未當選。
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