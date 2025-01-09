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新聞眼／狂妄通緝犯 林秉文後台有「底氣」？

聯合報／ 本報記者張宏業
「百億賭王」林秉文涉地下匯兌與詐欺案遭檢方起訴求處重刑。圖／聯合報系資料照片
「百億賭王」林秉文涉地下匯兌與詐欺案遭檢方起訴求處重刑。圖／聯合報系資料照片

「百億賭王」林秉文涉地下匯兌與詐欺案遭檢方起訴求處重刑，新北地院審理期間，竟未對此重量級被告實施境管，反而放任他大搖大擺出境，以至於再度上演棄保潛逃戲碼，甚至在海外隔空大放厥詞，強調想什麼時候回來由他決定。若不是背後有靠山撐腰，林秉文如何敢視司法於無物？對比台北地檢署窮盡一切方法羈押民眾黨主席柯文哲，新北地院真是「失職」。

國寶集團總裁朱國榮涉炒股等罪遭判重刑，他放棄五億元保釋金，搭乘遊艇棄保潛逃海外，至今下落未明。朱國榮之所以能落跑，關鍵就在於台灣高等法院當時未實施電子監控。同樣的，林秉文涉及巨額洗錢遭起訴，司法機關僅以三百萬元交保，未作任何電子監控，對比院檢以極高規格防止柯文哲潛逃，甚至給予電子監控，還要求七千萬的交保金，只能說是雙重標準。

綽號「鱸鰻」的林秉文昨天跨海一連發四文，不僅跟立委徐巧芯隔空對嗆，要國會議員「適可而止」，還放話要跟藍白「魚死網破」，但文中卻對陸委會副主委梁文傑「聲譽」刻意維護，這種重砲轟打藍白，卻選對綠軍釋放善意的言論，竟是出自一名政商背景複雜的通緝犯，若不是後台有「底氣」，試問哪個落跑通緝犯敢如此狂妄挑戰司法？

被告在偵查、審理到判決確定期間逃跑，對司法威信是很大的打擊，如今落跑通緝犯不僅透過臉書對司法高談闊論，還放話「想回來再回來」，還嗆聲「逃亡不是司法問題，而是處理個人問題」，這對法治國家來說是一大諷刺。

法律要能制裁、懲戒罪犯，公平正義才有價值，也難怪民眾黨立委發出不平之鳴，對比柯文哲與林秉文兩案，司法是以「政治正確」對付在野異己，甚至火力全開，早與公正無偏背道而馳。

司法 林秉文 通緝

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