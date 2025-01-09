「百億賭王」林秉文囂張開轟 在野批檢縱放

「百億賭王」PGTalk負責人林秉文涉八八會館負責人郭哲敏地下匯兌與詐欺案被起訴，新北地方法院去年十二月開庭時棄保潛逃被通緝，近期被爆與陸委會副主委梁文傑擔任北市議員期間一同飲酒。林昨在臉書突連發四文強調逃亡「有個人因素」，還與立委徐巧芯互嗆，更砲打藍白揚言魚死網破，林隨後也關閉臉書。

藍白立委痛批，林秉文簡直視司法為無物，批評檢調單位以三百萬元縱放百億賭王。

為何起訴林後未實施境管？新北地院回應，林偵查期間和起訴之初，在法院行準備程序均有到庭，當時沒有任何無故不到庭，須要加以進一步強制處分的狀況，後來未按時到庭後也發布通緝，後續依法處理。

據了解，林秉文今年初集資投資越南賭場負債數十億元，遭台北市大安區通化街知名角頭押走「債務協商」，另與新北知名角頭有筆十四億元賭債扯不清，雙方種下心結，因此潛逃日本。

徐巧芯日前釋出梁文傑二○二二年與林秉文同場影片。林昨在臉書發文，稱「不實指控亂噴政治口水，是非對錯，不是靠聲音大就能成為真理。指責我沒關係，你們不應該無端牽扯無辜的人。」

林秉文說，他會接受司法公平審判，也相信柯主席一樣會支持司法公正，自己逃亡「不是因為司法問題，是因為有個人因素、太多事情需要時間來處理」，「等私人問題想清楚如何解決？本人立馬回台灣面對所有指控。」

林秉文說，他交朋友從來不分藍、白、綠，請不要刻意抹黑他只認識綠營的人，「民眾黨、國民黨就沒有人曾經跟我吃過飯嗎？相信大家心裡很清楚」，「如果你們這些藍粉、白粉還要刻意攻擊我，那就別怪我選擇魚死網破」；「我要提醒...若再挖出未曝光的人，恐怕事情只會變得更難看。」

徐巧芯留言說，沒看過這麼囂張的通緝犯，要他有種回台灣不要發廢文，「棄保潛逃叫不逃避、坦然接受？先回來接受審判」，林反擊「面對司法有罪沒罪不是你定，回去的時間是我自己來訂，什麼時候輪到你來幫我作主」，並痛罵徐「你才不要臉」。

徐巧芯說，林被嗆爆之後把臉書關了，但人繼續不見蹤影，持續使用「綠色通道」進行民主逃亡。她也感嘆，司法檢調對全台灣最高調的通緝犯一聲不吭，非常莫名其妙。

民眾黨立委張啓楷直言，林秉文實在太囂張，堪稱台灣司法的奇蹟，直接把司法當「塑膠」踢館，對比民眾黨前主席柯文哲的案子，更顯示出當中的不公平。他表示，我國司法允許洗錢重犯棄保潛逃，甚至在社群媒體發文公然嘲諷，這樣的司法還有何尊嚴？

民進黨立院黨團書記長蔡易餘說，林秉文的犯罪跟民進黨完全無關，不該胡亂掛鉤。