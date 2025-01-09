覆議若失敗啟動院際調解？府：目前沒有討論

行政院針對憲法訴訟法提出覆議，民進黨秘書長林右昌今天提及，若政院已窮盡憲政手段仍未果，那可能是總統賴清德啟動院際協調的時間點。總統府則說，對於總統是否啟動院際調解權，目前沒有討論。

立法院會去年通過憲法訴訟法部分條文修法，行政院長卓榮泰認為，憲訴法修法是以立法凌駕司法、癱瘓憲法法庭運作，窒礙難行，行政院會2日討論通過覆議案，經呈請總統核可，已移請立法院覆議，正等待立法院議決。

網路節目「齊有此理」今天專訪林右昌，詢問覆議案若遭否決，賴總統是否會啟動院際協調？林右昌則表示，「那可能是一個時間點」，因為行政院已窮盡憲政手段，總統做一個更高位憲政角色，這時才會比較有空間跟正當性。

總統府發言人郭雅慧晚間對中央社記者表示，有關賴總統是否啟動院際調解權，目前沒有討論。

郭雅慧強調，賴總統會在合法合憲前提下，窮盡所有可能的救濟手段，竭盡所能全力因應，守護得來不易的民主自由憲政體制，保護國人權益、確保民主穩定運作，以及國家持續穩健發展。

根據中華民國憲法第44條，「總統對於院與院間之爭執，除本憲法有規定者外，得召集有關各院院長會商解決之。」