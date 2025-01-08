國民黨前立委林正峰辭世 享壽76歲

國民黨前立委林正峰今日辭世，享年76歲，靈堂設於喪宅，明日上午10點起開放地方各界拈香致意。林深耕桃園政壇40載，從基層公職起步，歷任龜山鄉民代表、桃園縣議員到龜山鄉長，展現紮實的地方實力。

2004年，林正峰成功挺進中央，高票當選第6屆立法委員。2008年在國民黨立委初選中不敵陳根德，轉戰不分區立委名單列第27名，但因當年國民黨僅取得20席不分區席次，未能續任立委。其後，林正峰回歸地方，在2014年重返議會，連續擔任兩屆桃園市議員。在第三屆桃園市議員選舉前，他選擇功成身退，宣布不再參選。

「他是地方政壇的資深人物。」龜山區福源里長顏福來稍早在臉書哀悼，林正峰從政多年，個性海派，霸氣十足，酒量極佳，深受地方人士喜愛。熱心公益長期投入地方事務與慈善活動。

顏福來回憶，曾在林身邊幫忙，情同手足擔任其助手。40年來在政治路上並肩同行，雖偶有意見分歧，但總能透過溝通達成共識，維持長久的兄弟關係，可惜林在4、5年前染病，經過長時間檢測與遍訪全台名醫、積極治療，仍藥石無效，導致身形日漸消瘦，甚至喪失表達能力，令人不捨，但他的從政生涯與個人風格，無論在政壇或地方事務上，都留下了深遠影響。