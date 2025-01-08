快訊

邱軍肇事車在修車廠原封不動待修 檢警查扣車輛查無記憶卡

藍批林秉文遭通緝還發文討拍 民進黨司法改革被吐口水

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨批評，民主從來不是民進黨做主、司法也不能任由權貴用「我有私事沒辦法」來逃避。圖／國民黨提供
國民黨批評，民主從來不是民進黨做主、司法也不能任由權貴用「我有私事沒辦法」來逃避。圖／國民黨提供

有「百億賭王」之稱的林秉文因潛逃出境遭通緝，他在臉書上解釋「因有個人因素、太多事情需要時間來處理」，更與國民黨立委徐巧芯隔空互嗆，稍早林已關閉臉書。國民黨批評，民主從來不是民進黨做主、司法也不能任由權貴用「我有私事沒辦法」來逃避。

國民黨指出，林秉文因涉八八會館地下匯兌案中詐騙洗錢罪名，開庭卻失聯，顯已逃匿，遭發布通緝。不料，司法單位並未對林秉文預先強制處理，導致其竟然能在臉書上廢文連篇，簡直是在司法節之前，將口水吐到民進黨的司法改革之上，視中華民國司法於無物。

國民黨說，林秉文的文中竟問「是不是非得要我把每一件事、一一說清楚，大家才滿意？｣老實說，是，不然中華民國的司法難道是紙紮的嗎？過去林秉文與桃園市前市長鄭文燦關係密切，這讓已全民都質疑究竟是甚麼靠山讓林秉文能大吐民進黨口水、無視司法？

國民黨質疑，除了陸委會副主委梁文傑，行政院長卓榮泰、前桃園市長鄭文燦也去過八八會館。如今究竟是甚麼讓林秉文能自由棄保潛逃，甚至發文嗆聲「個人時間」比歸案接受調查重要，民進黨做為執政黨必須向公眾說明清楚。

國民黨指出，根據民調，民眾對司法的信心屢創新低，正是民眾質疑，難道民進黨的司法裡，只要跟政商關係好的人可以有「個人時間」？難道民進黨的民主裡，只要有個人關係就可以逃避審判？如今若能讓公眾著名的詐騙洗錢案逃避審判，讓被通緝的林秉文自由決定回台受審的時間，已造成司法的恥辱。

國民黨說，喜歡「廣結善緣」林秉文涉及的罪名是詐騙洗錢，然而他有很多「個人時間」處理自己的財務，其他被詐騙的人眼睜睜看著錢被洗走？只看「民主價值」不論公平正義，怪不得民進黨任內詐騙屢創新高。

國民黨呼籲，民進黨不要擺爛司法，辜負全民對中華民國司法與司法改革的期待，也呼籲林秉文盡速到案，面對自己逃避不了的司法程序。

司法改革 國民黨 林秉文

延伸閱讀

林秉文遭通緝狂發文…晚間疑悄關臉書 新北地院回應了

不只梁文傑和林秉文去過88會館 卓榮泰、鄭文燦都留足跡

高院一再駁回交保柯文哲終被押 游淑慧：看看鄭文燦案

鄭文燦案開庭一句「不是只有Excel」影射柯文哲案 檢察官陳嘉義道歉

相關新聞

黃國昌：吳乃仁現身低消6萬餐廳包廂 身旁有北檢檢察官

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民進黨派系大老吳乃仁賤賣台糖土地，服完刑後未償還造成國家的損失，除了乘坐高級豪車與政商...

傅崐萁拒卓榮泰赴立院報告覆議案 政院：遺憾失去對話空間

立法院10日擬處理行政院針對憲法訴訟法所提的覆議案，國民黨立法院黨團總召傅崐萁質疑行政院無權就此法提覆議，不願邀請行政院...

立院國發基金委員會調閱34家事業資料 鎖定民進黨執政時期

立法院國發基金調查委員會今天通過提案，擬調閱文件包括民國105年起投資的「直接投資組合重要新興事業」歷年持股比例變化、投...

立院三讀55歲有意願有能力工作為狀世代 2年內發布白皮書

立法院會今天三讀通過壯世代政策及產業發展促進法，明定主管機關為國家發展委員會，壯世代為55歲以上有工作能力及意願的國民，...

桃園前立委林正峰辭世 畢生戮力奉獻地方建設

桃園政壇前立法委員、前議員林正峰近年身體不適，在長庚醫護團隊盡心盡力的醫療照顧，今天下午2時5分在全家人陪伴下，安祥辭世...

國民黨前立委林正峰辭世 享壽76歲

國民黨前立委林正峰今日辭世，享年76歲，靈堂設於喪宅，明日上午10點起開放地方各界拈香致意。林深耕桃園政壇40載，從基層...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。