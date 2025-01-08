藍批林秉文遭通緝還發文討拍 民進黨司法改革被吐口水

有「百億賭王」之稱的林秉文因潛逃出境遭通緝，他在臉書上解釋「因有個人因素、太多事情需要時間來處理」，更與國民黨立委徐巧芯隔空互嗆，稍早林已關閉臉書。國民黨批評，民主從來不是民進黨做主、司法也不能任由權貴用「我有私事沒辦法」來逃避。

國民黨指出，林秉文因涉八八會館地下匯兌案中詐騙洗錢罪名，開庭卻失聯，顯已逃匿，遭發布通緝。不料，司法單位並未對林秉文預先強制處理，導致其竟然能在臉書上廢文連篇，簡直是在司法節之前，將口水吐到民進黨的司法改革之上，視中華民國司法於無物。

國民黨說，林秉文的文中竟問「是不是非得要我把每一件事、一一說清楚，大家才滿意？｣老實說，是，不然中華民國的司法難道是紙紮的嗎？過去林秉文與桃園市前市長鄭文燦關係密切，這讓已全民都質疑究竟是甚麼靠山讓林秉文能大吐民進黨口水、無視司法？

國民黨質疑，除了陸委會副主委梁文傑，行政院長卓榮泰、前桃園市長鄭文燦也去過八八會館。如今究竟是甚麼讓林秉文能自由棄保潛逃，甚至發文嗆聲「個人時間」比歸案接受調查重要，民進黨做為執政黨必須向公眾說明清楚。

國民黨指出，根據民調，民眾對司法的信心屢創新低，正是民眾質疑，難道民進黨的司法裡，只要跟政商關係好的人可以有「個人時間」？難道民進黨的民主裡，只要有個人關係就可以逃避審判？如今若能讓公眾著名的詐騙洗錢案逃避審判，讓被通緝的林秉文自由決定回台受審的時間，已造成司法的恥辱。

國民黨說，喜歡「廣結善緣」林秉文涉及的罪名是詐騙洗錢，然而他有很多「個人時間」處理自己的財務，其他被詐騙的人眼睜睜看著錢被洗走？只看「民主價值」不論公平正義，怪不得民進黨任內詐騙屢創新高。

國民黨呼籲，民進黨不要擺爛司法，辜負全民對中華民國司法與司法改革的期待，也呼籲林秉文盡速到案，面對自己逃避不了的司法程序。