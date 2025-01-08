傳美商見卓揆要求加熱菸年前上市 政院駁：完全不實
媒體報導指出，行政院長卓榮泰昨天接見「美國台灣商業協會」（USTBC），有美方加熱菸商要求台灣政府必須在農曆年前開放加熱菸上市。行政院發言人李慧芝今強調，整場接見為提到任何加熱菸議題，遺憾報導內容不實且未經求證。
風傳媒報導指出，卓榮泰昨接見「美國台灣商業協會」時，有美方加熱菸商要求台灣在農曆年前盡早開放加熱菸。
李慧芝說明，昨天卓揆與訪團會面時，雙方針對如何持續深化台美經貿關係進行交流，卓揆希望USTBC持續向美國政府表達解決台美雙重課稅問題的重要性，並期待「台美21世紀貿易倡議」第二批協定談判能盡早展現成果。
她強調，整場內容並未提到任何加熱菸相關議題，報導內容完全不實，政院對於未經求證的報導內容表達遺憾。
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