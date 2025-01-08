快訊

高雄警揪妹吸毒2大過免職 所長連坐罰調非主管缺

傳川普考慮宣布「國家經濟緊急狀態」 推行大範圍關稅計畫

全台罷免潮！台中冬季青鳥究責6藍委 罷免連署「爆桌」

傅崐萁拒卓榮泰赴立院報告覆議案 政院：遺憾失去對話空間

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

立法院10日擬處理行政院針對憲法訴訟法所提的覆議案，國民黨立法院黨團總召傅崐萁質疑行政院無權就此法提覆議，不願邀請行政院長卓榮泰赴立法院報告。行政院發言人李慧芝表示，遺憾失去進一步對話與溝通的空間。

行政院2日提出憲法訴訟法覆議案，傅崐萁今天說，10日就會積極處理憲訴法覆議案，但他認為，憲訴法執掌在司法院並不是行政院，國民黨團不願意邀請卓榮泰到立法院報告。

李慧芝指出，依據憲法增修條文第3條第2項第2款規定，行政院是中華民國憲法架構下，唯一能夠針對窒礙難行的法案提出覆議的憲政機關。

李慧芝強調，行政院提出覆議的理由，是因為新法生效後，憲法法庭恐將無法運作，並將影響到人民以及行政院解決爭議的救濟管道，這也是行政院認為新法的適用將造成窒礙難行的原因，行政院很遺憾無法到立法院詳細說明，也失去進一步對話與溝通的空間。

傅崐萁 卓榮泰 憲法訴訟法 立法院 行政院

延伸閱讀

傅崐萁將連任總召 前立委游毓蘭出任辦公室主任

傅崐萁：國民黨團沒有要對綠委提罷免

影／總預算審查延宕 傅崐萁：這會期結束前一定審完

政府餘絀1兆770億 傅崐萁：為國奉獻竟不能安心養老

相關新聞

黃國昌：吳乃仁現身低消6萬餐廳包廂 身旁有北檢檢察官

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民進黨派系大老吳乃仁賤賣台糖土地，服完刑後未償還造成國家的損失，除了乘坐高級豪車與政商...

傅崐萁拒卓榮泰赴立院報告覆議案 政院：遺憾失去對話空間

立法院10日擬處理行政院針對憲法訴訟法所提的覆議案，國民黨立法院黨團總召傅崐萁質疑行政院無權就此法提覆議，不願邀請行政院...

立院國發基金委員會調閱34家事業資料 鎖定民進黨執政時期

立法院國發基金調查委員會今天通過提案，擬調閱文件包括民國105年起投資的「直接投資組合重要新興事業」歷年持股比例變化、投...

立院三讀55歲有意願有能力工作為狀世代 2年內發布白皮書

立法院會今天三讀通過壯世代政策及產業發展促進法，明定主管機關為國家發展委員會，壯世代為55歲以上有工作能力及意願的國民，...

傳美商見卓揆要求加熱菸年前上市 政院駁：完全不實

媒體報導指出，行政院長卓榮泰昨天接見「美國台灣商業協會」（USTBC），有美方加熱菸商要求台灣政府必須在農曆年前開放加熱...

義大利眾院財委會主席率團訪台 將拜會蕭美琴、江啟臣

外交部透過新聞稿歡迎今起訪台的義大利眾議院財政委員會主席歐斯納多（Marco Osnato）一行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。