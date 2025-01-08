傅崐萁拒卓榮泰赴立院報告覆議案 政院：遺憾失去對話空間

立法院10日擬處理行政院針對憲法訴訟法所提的覆議案，國民黨立法院黨團總召傅崐萁質疑行政院無權就此法提覆議，不願邀請行政院長卓榮泰赴立法院報告。行政院發言人李慧芝表示，遺憾失去進一步對話與溝通的空間。

行政院2日提出憲法訴訟法覆議案，傅崐萁今天說，10日就會積極處理憲訴法覆議案，但他認為，憲訴法執掌在司法院並不是行政院，國民黨團不願意邀請卓榮泰到立法院報告。

李慧芝指出，依據憲法增修條文第3條第2項第2款規定，行政院是中華民國憲法架構下，唯一能夠針對窒礙難行的法案提出覆議的憲政機關。

李慧芝強調，行政院提出覆議的理由，是因為新法生效後，憲法法庭恐將無法運作，並將影響到人民以及行政院解決爭議的救濟管道，這也是行政院認為新法的適用將造成窒礙難行的原因，行政院很遺憾無法到立法院詳細說明，也失去進一步對話與溝通的空間。