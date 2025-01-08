黃國昌：吳乃仁現身低消6萬餐廳包廂 身旁有北檢檢察官
民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民進黨派系大老吳乃仁賤賣台糖土地，服完刑後未償還造成國家的損失，除了乘坐高級豪車與政商權貴聚會，就連檢察官都得敬他三分，包括去年底現身高檔無菜單料理餐廳，席間竟然還有檢察官徐名駒等人。
黃國昌晚間在臉書發文表示，吳乃仁賤賣台糖土地，服完刑後未償還造成國家的損失，加計利息反倒愈欠愈多，高達1.74億元賴著不還，賴清德總統為其清白賭上政治生命，因為吳乃仁雄厚的新潮流政治背景，再加上有賴總統的力挺，也導致台糖公司很為難。
黃國昌指出，台糖以吳乃仁名下查無財產替其遮掩，台北地方法院執行處也不敢認真踐行強制執行程序，造成全體納稅人的損失，綠營權貴橫著走，公平正義蕩然無存，吳乃仁除了乘坐豪車與政商權貴聚會，其本身的政治影響力，連檢察官都得敬他三分。
黃國昌指控，去年底吳乃仁現身在高檔無菜單料理餐廳，從事人力仲介的陳董事長負責招呼接待，席間竟然還有台北地檢署檢察官徐名駒一行人。
黃國昌說，請問曾任廉政署長的法務部長鄭銘謙，徐名駒等人是否有逾越檢察官倫理守則？該場餐敘由誰牽線？低消6萬元的包廂由誰埋單？席間又談了些什麼內容？這些問題除了有賴鄭銘謙回答，也考驗我國司法獨立的底線與檢察官的官箴，是否又因為事涉民進黨大老而再次往後退縮。
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