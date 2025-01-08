義大利眾院財委會主席率團訪台

外交部透過新聞稿歡迎今起訪台的義大利眾議院財政委員會主席歐斯納多（Marco Osnato）一行。

外交部表示，歐斯納多率團於8日至11日訪台，成員包括經濟貿易暨觀光委員會副主席德米凱麗（Paola De Micheli）、財政委員會執行秘書狄巴爾巴（Mauro Del Barba）、國會媒體傳播政策暨監督委員會副主席蒙塔盧莉（Augusta Montaruli）、外交委員會成員卡亞達（Salvatore Caiata）及卡洛維尼（Giangiacomo Calovini）等跨黨派議員。

外交部指出，訪團成員都是首次訪台，該團也是疫情後義大利眾議院首次組團來訪。

外交部表示，訪團預計拜會副總統蕭美琴、立法院副院長江啟臣，也會拜會陸委會、法務部，及經濟部國貿署；並赴新竹參訪科技公司及台積電創新館。