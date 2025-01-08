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立院國發基金委員會調閱34家事業資料 鎖定民進黨執政時期

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院國家發展基金委員會今天開會，討論調閱文件與資料保管、查閱注意事項及其他相關事宜。記者潘俊宏／攝影
立法院國家發展基金委員會今天開會，討論調閱文件與資料保管、查閱注意事項及其他相關事宜。記者潘俊宏／攝影

立法院國發基金調查委員會今天通過提案，擬調閱文件包括民國105年起投資的「直接投資組合重要新興事業」歷年持股比例變化、投資金額、公股代表名單、投資績效及虧損情形，調閱範圍大約涵蓋34家公司，在野黨立委要求相關單位在1個月內提供。

立法院國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會今天舉行第3次全體委員會議，討論調閱文件與資料保管、查閱注意事項及其他相關事宜。

國民黨立委林思銘等人提案，擬調閱文件與資料包括民國105年開始，行政院國發基金投資的「直接投資組合中重要新興事業」歷年持股比例變化、投資金額、公股代表名單、投資績效及虧損情形，還有評選所召開的相關會議紀錄、資料及簽到表。

提案指出，擬調閱文件與資料包括民國105年開始，行政院國家發展基金依據「行政院國家發展基金直接投資事業退場機制運作要點」召開的釋股政策評估會議紀錄、資料及簽到表，還有國發會、國發基金管理會與投資的「直接投資組合中重要新興事業」所有往來函文。

民進黨立委沈伯洋質疑，委員會調查範圍過於廣泛，建議邀請相關單位列席說明，擔任會議主席的民眾黨立委黃國昌表示，委員會依照運作要點運作，先前已經明確限定時間跟範圍，至於直接投資組合的新興事業，完全是依照國發會的定義，原本總計有70家，民國105年後僅有34家，國發基金的年報都有，沒有特別困難之處。

民進黨立委莊瑞雄則認為，調閱時間點設定為民國105年，非常具有政治性，就是從民進黨政府執政開始，似乎任何國家基金投資，不管賺錢虧錢都是弊案，有違調查委員會的運作要點，「現在變成先射飛鏢，失去調查委員會成立的目的。」

黃國昌說明，林思銘等人的提案落在客觀範圍，屬於委員會調查事項的範圍，調查委員會沒有沒有採行立場，並未看到太強烈的預設立場。

經過將近1個半小時的爭辯，林思銘等人建請停止討論，國民黨立委以人數優勢通過，隨後再表決林思銘等人提案，國民黨立委再次以人數輾壓。

此外，本次會議也通過調查委員會查閱注意事項，考量委員會工作人員的人力配置，相關文件與資料在調查期間，每周一及周四上午9時至下午5時，陳列在立法院群賢樓502會議室，提供委員會成員親自查閱，如果要在每周二、周三及周五查閱，則必須在1天前進行預約。

國民黨 文件 林思銘

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