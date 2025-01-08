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義大利跨黨派議員團訪台 將晉見蕭副總統

中央社／ 台北8日電

義大利眾議院財委會主席歐斯納多今天率跨黨派議員團抵台，外交部表示，訪團將晉見副總統蕭美琴、拜會立法院副院長江啟臣，展現義大利朝野政黨對台灣的重視。

外交部下午發布新聞稿指出，義大利眾議院財政委員會主席歐斯納多（Marco Osnato）於8日至11日率團訪台，成員包括經濟貿易暨觀光委員會副主席密凱里（Paola De Micheli，另譯：德米凱麗）、財政委員會執行秘書巴瓦（Mauro Del Barba，另譯：狄巴爾巴）、國會媒體傳播政策暨監督委員會副主席蒙塔盧莉（Augusta Montaruli）、外交委員會成員卡亞達（Salvatore Caiata）及卡洛維尼（GiangiacomoCalovini）等跨黨派重量級議員。

外交部對此表達誠摯歡迎，並說明，訪團成員都是首次訪台，也是疫情後義大利眾議院首次組團來訪，團員都是義大利國會友台協會成員，跨黨派組成展現其朝野政黨對台灣的關注及重視。

外交部表示，訪團此行將晉見副總統蕭美琴、拜會立法院副院長江啟臣，並接受外交部政務次長吳志中款宴，另將拜會大陸委員會、法務部及經濟部國際貿易署等政府機關，就雙方共同關注議題交換意見，並赴新竹參訪科技公司及台積電創新館。

外交部說，歐斯納多是台灣的堅定友人，且義大利眾議院外委會在去年9月聯合國大會期間通過友台決議案，支持台灣有意義參與聯合國機構和專門組織，同時支持任何有助台灣突破外交孤立的倡議。

外交部也提及，義大利於2023年成為台灣對歐盟雙邊貿易第4大貿易夥伴，也有台灣半導體產業等領域業者赴義大利投資，雙邊經貿關係密切。

外交部 義大利 議員

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