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傅崐萁將連任總召 前立委游毓蘭出任辦公室主任

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨前立委游毓蘭。圖／聯合報資料照片
國民黨前立委游毓蘭。圖／聯合報資料照片

立法院本會期即將休會，國民黨團總召一職由於無人挑戰，現任總召傅崐萁幾乎確定連任。傅崐萁為加強戰力，近日也邀請國民黨前立委游毓蘭擔任辦公室主任。游毓蘭表示，將替傅總召處理選民服務工作，並繼續推動警消相關法案。

游毓蘭表示，傅總召前一陣子就邀請她擔任辦公室主任，因為傅總召大部分時間都在為國民黨團衝刺，但傅總召本身又是區域立委，本人實在無法兼顧選民需求，因此找她來協助選民服務、部會協調等工作。

立法院昨天才三讀通過「警察人員人事條例」部分條文修正案，游毓蘭今天就到總召辦公室上班，也引發外界聯想。游毓蘭笑稱，由於她是退休老師，發現今年元旦後退休金愈來愈少，「生活快無以為繼，所以來這裡打工」。

游毓蘭表示，未來希望繼續推動完善警消人員制度相關法案，另外也發現愈來愈多年輕人不願意投入公務員工作，國考報考人數雪崩式下跌，且退休公教人員年金替代率已經從75%降低到約67%，許多退休軍公教人員生活相當辛苦，期盼能推動相關法案，保障這些人權益。

國民黨 游毓蘭

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