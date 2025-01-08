藍拒卓榮泰報告覆議案 柯建銘：不會讓傅崐萁得逞

國民黨立法院黨團總召傅崐萁說，立法院10日就會積極處理憲訴法覆議案，但國民黨團不願意邀請行政院長卓榮泰到立法院報告。民進黨團總召柯建銘今天表示，不同意這樣的做法，民進黨團會有所因應，不會讓傅崐萁得逞。

行政院2日針對立法院三讀修正通過憲法訴訟法部分條文提出覆議；對於憲訴法覆議案審查是否邀行政院長列席說明，傅崐萁今天說，10日就會積極處理憲訴法覆議案，但他認為，憲訴法執掌在司法院並不是行政院，國民黨團不願意邀請卓榮泰到立法院報告。

民進黨今天召開中常會，與會人士轉述，柯建銘提到，過去這段時間比較少參加常會，是因為個人健康方面有些狀況，但現在已經好了，可以「仗義執言、仗打藍白」。

據轉述，柯建銘說，立法院排定1月21日休會，但現在面臨的狀況是總預算案恐怕沒辦法審完，司法及法制委員會明天才排審法務部預算，整體進度落後，另外還有前瞻預算和台電預算追加案也要處理；法律案方面，這會期通過33個法律案，其中有18個是由行政院提出，民進黨很關注的運動部組織法已順利完成立法。

與會人士轉述，柯建銘提到，傅崐萁表態10日要處理行政院憲訴法覆議案，而且不讓卓榮泰到立法院詢答；柯建銘說，不同意這樣的做法，黨團會有所因應，不會讓傅崐萁得逞。

另外，與會人士轉述，兼任民進黨主席的總統賴清德請中常委、黨公職最近跑基層時，協助宣導麻疹流行、以及中國流行「人類間質肺炎病毒」，可能影響到台灣，要注意身體健康。

與會人士轉述，賴清德也請中常委與黨公職協助宣傳政府對青年的就學就業政策補助措施。

賴清德提到，最近中國成立所謂的台灣青年創業基地，要拉攏鼓勵台灣年輕人，但這是統戰手法，背後有相當高風險；中國自己青年的就業環境都不好，不太可能有多餘資源協助台灣青年，請大家留意、不要上當。