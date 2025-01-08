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立院擇期再審「稅審法」草案 立委盼司法院做足準備

中央社／ 台北8日電

立法院司法及法制委員會今天繼續審查稅務行政事件審理法草案，朝野立委除討論加強當事人協力義務等條文，也希望司法院準備充足後再行審查。會議主席、民進黨立委鍾佳濱散會前宣告，本案另定期繼續審查。

鍾佳濱說，推進議程時，希望讓列席機關在審查過程中做完整說明，討論時有擦出一些火花，引發有意義的討論，都有助列席機關進行補充及充實。

立法院司法及法制委員會2日審查司法院函請審議稅務行政事件審理法草案等案，在場立委初步有共識的條文，包括法案名稱、立法目的、稅務行政事件範圍等，但對是否設置稅務審查官、加強當事人協力義務等條文尚無共識，當天會議主席鍾佳濱在散會前宣告，本案另定期繼續審查。

立法院司法及法制委員會今天開會，繼續審查稅務行政事件審理法草案，直到散會前，未討論到設置稅務審查官相關條文，多數關於加強當事人協力義務的條文未做出保留或通過的決定，仍待繼續討論。

台灣民眾黨立委黃國昌說，他仍對於為何要立這部法充滿困惑，甚至懷疑產生的正面效益會低於帶來的負面效果，也看不到有辦法達成強化納稅者權益保障的功能。

國民黨立委翁曉玲則就草案第27條規定，「行政法院認同原處分、復查決定或訴願決定之理由者，得於裁判中引用之」，提出不同看法，認為應在行政訴訟法中一併檢討修正。民進黨立委陳俊宇則就滯納金相關議題提出看法。

立法院司法及法制委員會經中午休息後，下午1時30分許繼續開會，討論到下午2時20分左右，黃國昌說，他是立法院國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會的召委，已排定下午2時30分議程（開會），鍾佳濱也是調查委員會成員之一，而稅審法草案從早上討論到現在，司法院官員（準備）顯有不足，他建議草案擇期再審，讓司法院準備好再來。

民進黨立委沈發惠表示，大致上同意黃國昌的提議，他也要提醒司法院，未來續審焦點，應該是草案中有哪些部分，要取代現行行政訴訟法不足之處，至於不用另行規定的條文，就不用另外規定，也請司法院檢討。

國民黨立委林思銘認為，與行政訴訟法相比，稅審法草案有哪些特別之處，司法院好像不大熟悉，請司法院準備充分一點再繼續討論。

司法院 立法院 鍾佳濱

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