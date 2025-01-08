影／挑戰朱立倫！藍中常委宣布選黨主席 遭嗆：有什麼資格

國民黨中常委孫健萍今天在中央黨部宣布參選國民黨主席，並指他出身貧寒底層，與「人生勝利組」高、富、帥的朱立倫背景大相逕庭，國民黨需要的是推動「新政治」的平民黨主席。中常委何鷹鷺則嗆，孫健萍講得好像玉皇大帝一樣，不下人間，怎麼了解人間疾苦？

孫健萍說，國民黨應以「破壞式創新」的精神，效法孫中山、孫運璿「無私為公、一心為民」的襟懷，標舉「重建政治論述」、「健全黨務組織」、「深化黨內民主」、「優化政黨文化」及「推動黨政密合」等五項黨務改革方向，讓國民黨能振衰起敝，重拾青年世代與中間選民的認同與支持，進而在2028年重返執政。

孫健萍指出，國民黨近年來沒有論述，只有口號標語，只有權力與勝選的念想，卻沒有扎實宣揚，與踐履價值理念的作為，成為綠營所謂「主流民意」的跟隨者；如果此一病灶不根治，只會受制於綠營所謂的主流民意，而難返執政。

孫健萍說，過去半年，不斷呼籲盧秀燕、韓國瑜等黨內政治領袖勇敢表態競選2025年黨主席，他不會參選2028年的總統，國民黨下任黨主席的任務是回歸民主，廣開言路，集思廣益，精煉論述，改變形象，才能讓黨再次輝煌。

孫健萍說，他來自基層，不但與「人生勝利組」高、富、帥的朱立倫背景大相逕庭外，更是藍營難得一見的「非典型人選」。以目前藍營有限的政治能量，黨主席不需要人生勝利組，而是需要願意聆聽基層黨員及支持者心聲，推動新政治的平民黨主席。

孫健萍說，他承諾當選後，一改過去黨主席乾綱獨斷的「一言堂」指導型領導，轉變為協調式領導，立刻成立「2026與2028重返執政對策小組」，主張建立公平、公正、公開及科學可驗證的方式，推舉縣市長及總統候選人的初選機制，引領藍軍「諾曼地登陸」，幫助國民黨2028年總統提名人贏得全民的認同與支持。

孫健萍發表完參選宣言後即離開，何鷹鷺隨即反嗆，她也是中常委，孫健萍今天不去參加中常會，在這裡宣布選黨主席，「你是中常委，你有什麼能力和資格選黨主席？」國民黨有缺點，但在改革路上會慢慢努力、學習，主席也倡導兩岸和平人民才有幸福，需要多交流多行走，這方面她覺得國民黨已經做得很好了。