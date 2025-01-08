影／日本台商拜訪 韓國瑜：眼中沒有藍綠白，心中只有台灣情
立法院長韓國瑜下午在立法院接見「日本台灣商會聯合總會回國訪問團」一行數十人。韓國瑜在致詞時送給大家十四個字，呼籲大家「眼中沒有藍綠白、心中只有台灣情」，不管人在世界各地，期望大家都能互相幫忙。
韓國瑜建議台商朋友可以時常回台灣看一看。韓國瑜說，台灣是大家的娘家，台灣人很神奇，不管人在五大洲、八大洋，不管人在哪裡，對台灣永遠都有一份牽掛，這也是他對台商朋友最感念、感謝的地方。
韓國瑜告訴大家，他要送給所有台灣的朋友一句話，希望大家「眼中沒有藍綠白、心中只有台灣情」，韓國瑜說這個非常重要，如果我們人在台灣，大家對立有情緒那就算了，但是人到了海外還在對立，那我們就很傻了，因為大家都是一家人，能夠幫忙，應該盡量幫忙，希望台灣所有的同胞跟海外台商所有的好朋友，大家隨時都能維持良好的互動。
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