影／日本台商拜訪 韓國瑜：眼中沒有藍綠白，心中只有台灣情

立法院長韓國瑜下午在立法院接見「日本台灣商會聯合總會回國訪問團」一行數十人。韓國瑜在致詞時送給大家十四個字，呼籲大家「眼中沒有藍綠白、心中只有台灣情」，不管人在世界各地，期望大家都能互相幫忙。

韓國瑜建議台商朋友可以時常回台灣看一看。韓國瑜說，台灣是大家的娘家，台灣人很神奇，不管人在五大洲、八大洋，不管人在哪裡，對台灣永遠都有一份牽掛，這也是他對台商朋友最感念、感謝的地方。