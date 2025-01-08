復康聯盟黨爆收中資 代表競選藝人劉尚謙回應了

「復康聯盟黨」爆收中國資金，71歲資深藝人劉尚謙在2024年代表復康聯盟黨競選桃園市第六選區立委落敗，引起話題。劉尚謙今表示，他的選舉經費都是自籌，復康聯盟黨主席沒有給他競選經費，沒有接觸、也不認識所謂中方人士，「我是純正的中華民派，如果有中國大陸資金，我也不會接受」。

資深藝人劉尚謙2024年立委選舉，他以本名劉睿宸接受復康聯盟黨徵召，投入桃園第6選區立委選舉，最終落敗，今天傳出復康聯盟收中國資金，住在桃園市的劉尚謙出面說明，他接受復康聯盟徵召和競選過程由來。

劉尚謙表示，這消息從選舉時就發生，也接受過調查，黨主席屈宏義競選徵召過程，當時沒有看到新聞這些東西，「我們也不知道這些內幕」，競選經費都是他自己自籌，屈宏義沒有給他競選經費，本來是答應依競選法規支助競選經費，最後都沒收到，登記立委資金是自籌，競選經費也是自己弄來，參選過程，他不認識、也不知道新聞內容和某些人物。

劉尚謙強調，競選過程根本沒有中資，中方人士也沒接觸、也從來不認識，他單純接觸屈和2位秘書，其他人也從未支援競選，他完全是自己在跑，如果說經費有中國大陸資金，他也不會接受，他是純正中華民國派，他從小享受民主自由政治及崇尚自己的國家，「不可能接受」。