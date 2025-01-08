林右昌：修法爭議窮盡憲政手段仍無效 才是院際協調時間點

立法院三讀修正選舉罷免法、財政收支劃分法、憲法訴訟法三法，再點燃朝野戰火。民進黨秘書長林右昌說，總統和行政院長正窮盡一切手段尋求救濟，行政院現已提出覆議，結果出來前不適合談後續規劃；但若政院窮盡憲政手段，卻無法有效協調行政立法，此時可能是院際協調的時間點。

網路節目「齊有此理」今天播出林右昌專訪內容，內容觸及藍白因席次優勢推動諸多修法，卻引發民意反彈，他提到，國民黨於立法院內政委員會「一黨修法」，關閉委員會場地、不讓記者與執政黨立委進場，破壞立法院基本運作，民進黨不會以暴制暴，若如法炮製，未來也沒道德正當性去指責藍營。

林右昌表示，行政院將針對相關修法提出覆議，行政院也會去立法院闡述覆議理由，完成憲政程序，站在府院黨的角色，此時此刻不適合先談後續規劃要做的動作，如果執政黨初期就講說「反正不會過」，這不是很奇怪的事情嗎？也不尊重民主程序。

林右昌指出，儘管政黨對立嚴重，但仍有25%至35%的藍白理性支持者，會因為不同的議題做出選擇，更不用說中間選民，這是執政團隊或民進黨在議題論述上，要去特別去爭取的對象，相信社會上會看到「到底誰在惡搞」。

林右昌表示，賴清德總統及行政院長卓榮泰正窮盡一切的方法和手段尋求救濟，大家應該要有信心，讓憲政程序逐步走下去；他強調，會在合法合憲的程序內捍衛台灣民主，而覆議或釋憲都是民主程序。

至於總統是否會啟動院際協調？林右昌說，覆議否決後可能是個時間點，當行政院已經窮盡憲政手段，卻無法達到行政、立法間的有效協調時，總統作為高位的憲政角色，此時來做，才會比較有空間跟正當性。