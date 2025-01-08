定調罷免態度 朱立倫：備戰而不求戰 要戰就以戰止戰

民進黨立院黨團總召柯建銘喊出「雙罷」。國民黨主席朱立倫今天表示，民進黨已經做了全面戰鬥準備，國民黨就要做好全面備戰的準備，「我們備戰而不求戰，但如果要戰，我們就以戰止戰，」這是國民黨的基本態度。

朱立倫今天在中常會指出，去年台灣政治走入「鬥」的一年，在賴清德的戰鬥意志下，不斷攻擊攻擊再攻擊，不斷鬥在野黨、鬥全民，讓台灣進入鬥的循環。

朱立倫說，他在元旦升旗時強調，希望今年是「和」的一年，「和」才能團結、讓台灣一同努力，要「鬥」還是「和」，在賴清德總統的一念之間。當總統不要只想當民進黨主席，不要只想癱瘓國會、鬥垮在野黨，變成綠色獨裁，這絕不是民主國家的領導者應該做的。

朱立倫也說，達到消滅在野黨、讓在野黨在國會沒有半席，這是一個民主國家嗎？民進黨立院黨團總召柯建銘只不過是說出賴清德真正的意思。他希望賴總統懸崖勒馬，國民黨的態度很清楚，朝野要和、台灣要和，團結為民眾，「人不犯我，我不犯人」。

朱立倫表示，民進黨已經做了全面戰鬥準備，國民黨就要做好全面備戰準備。全黨同志要清楚，賴清德到目前為止還是要鬥在野黨、戰在野黨，國民黨希望「和」、不希望「戰」，但備戰不求戰、以戰止戰是基本態度。