小英春聯曝光 蔡英文：家裡若貼得下第3張可考慮我的

農曆新年將至，前總統蔡英文今天透過臉書公布春聯「豐衣足食、好住安行」，她幽默表示，賴清德總統與副總統蕭美琴聯名春聯、中華職棒大聯盟會長蔡其昌春聯都非常搶手，若大家家裡還貼得下第三張春聯，「可以考慮我的」。

蔡英文表示，前幾天，她問大家新年有沒有什麼新的願望？她看到很多人留言，跟她說想要「小英的春聯」。

蔡英文說，這一次春聯的題字，想了很久。乾脆把2025年的願望放進去，希望台灣能夠繼續走向世界，台灣人能夠「豐衣足食」，也祝福大家吃飽睡好，「好住安行」。

蔡英文表示，她知道，不論是賴清德總統、 蕭美琴副總統聯名的「六順和春」，或蔡其昌會長的「台灣尚勇」，都是非常搶手的春聯。「如果大家的家裡，還貼得下第三張春聯，可以考慮我的，也還不錯」。今天開始開放給大家下載，自行印製。