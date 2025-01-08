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黃捷控陳玉珍有大陸身分證翻車 王鴻薇：出來道歉

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委陳玉珍日前遭指控有中國大陸身分證，民進黨立委黃捷要求陳玉珍出面澄清，陳嗆對賭，誰輸誰下台，黃捷不予正面回應。國民黨立委王鴻薇表示，黃捷要不要辭職，應向陳玉珍道歉，也向社會大眾承認自己的謊言，以正視聽。

王鴻薇說，青鳥與綠委瘋狂硬抹陳玉珍有大陸身分證，甚至還有網軍在身分證生產器製作假身分證抹紅，結果被網友回嗆「賴清德中國身分證」，完全不敢回應。事後陳玉珍更是霸氣點名黃捷與網紅，誰錯誰下台誰退網，嚇到黃捷不敢回應，網紅們也紛紛噤聲。

王鴻薇表示，沒想到，過去被民進黨時常拿來引用的事實查核中心，發布了針對「網紅八炯製作對岸統戰紀錄片，提及20萬台灣人申請大陸身分證，隨後更暗示陳玉珍可能有對岸身分證，引發網路討論」進行查證，目前網路流傳的兩種對岸身分證驗證工具，均無法證明受測者是否領有大陸身分證。狠狠打臉這些青鳥、網紅抹紅的手法。

王鴻薇指出，綠營及側翼用這種低劣的手法，攻擊他人名譽，在沒有明確事證前，民進黨黨公職竟然跟著起舞，為了毀滅政敵的人格，尤其被陳玉珍點名的黃捷，請拿出具體實證，證明你所抹紅的是事實，敢不敢下台負責，陳玉珍拿自己公職做為賭注擔保，現在黃捷臉被打腫，黃捷要不要辭職？

王鴻薇呼籲，黃捷及網紅應向陳玉珍道歉，也向社會大眾承認自己的謊言，以正視聽。

身分證 陳玉珍 黃捷

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