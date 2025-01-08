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救國團落日條款再延5年 葛永光：將朝永續發展轉型

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
救國團主任葛永光針對媒體談及組織未來發展方向表示，近年來救國團雖受到政治壓力，但也獲得社會各界支持，包括來自不同政黨人士的肯定。記者蔡家蓁／攝影
救國團主任葛永光針對媒體談及組織未來發展方向表示，近年來救國團雖受到政治壓力，但也獲得社會各界支持，包括來自不同政黨人士的肯定。記者蔡家蓁／攝影

立法院會昨天三讀通過《發展觀光條例》部分條文修正草案，將救國團青年活動中心等特定住宿場所納入旅館管理的登記期限，從原定2024年1月21日展延至2029年1月21日，這項修法給予救國團更多時間進行轉型，救國團主任葛永光今天表示，救國團將致力成為台灣民間首個推動永續發展的團體，並呼籲政府應加強輔導機制。

葛永光今天上午出席救國團金門團委會主委交接典禮時，針對記者詢問救國團未來何去何從，葛永光表示，這幾年受到政治壓力，但救國團也受到社會各界支持，包含各黨各派支持，包括民進黨內也有救國團的義工，對救國團也是非常支持。

他強調，救國團一定會永續發展，不管外在環境挑戰壓力多大，一定會秉持目標，「今天為青年造夢，明天青年為國家造夢」，會持續為國家培養優秀青年人才，也會持續在公益上持續努力，照顧社會弱勢，照顧社會需要幫助的人，當越多的人受到救國團照顧幫助，更多的人就會支持認同，有強大支持，沒有人能讓救國團消失。

葛永光說，現在希望把救國團打造成社會相關團體，讓救國團是台灣民間第一個推動永續發展的團體，透過這個努力，把台灣社會各界跟救國團連結起來，關心我們生存的環境，這是每一個人生存依賴共同目標，在這樣下對救國團的發展會得到更多人認同，包括民進黨。

他也提及，此次修法不僅影響救國團，還包括其他十類特定住宿場所。葛永光指出，這些場所在特定群體中具有重要功能，如國軍英雄館對退役及現役軍人的住宿需求至關重要。他透露，過去幾年有許多退役軍人致電國防部，擔憂若無法完成轉型，可能導致住宿場所大幅減少。

「這不是單一組織的問題，而是牽涉到更廣泛的消費者利益。」葛永光認為，5年的展延期限雖有助於轉型，但政府在輔導上的責任卻仍未充分落實。他呼籲政府及相關部門應加大輔導力度，幫助這些機構順利完成登記。

談及政府的輔導力度，葛永光也以金門的救國團青年活動中心為例表示，該地的土地是由救國團購得，建築物也是自建，黨產會憑什麼收回去，但目前的地目為機關用地，縣府也同意了，內政部搞了幾年沒通過，也未批准相關轉型計劃。

救國團主任葛永光今早在金門參加救國團團委會主委交接典禮時，對媒體談及組織未來發展方向。他表示，近年來救國團雖受到政治壓力，但也獲得社會各界支持，包括來自不同政黨人士的肯定。記者蔡家蓁／攝影
救國團主任葛永光今早在金門參加救國團團委會主委交接典禮時，對媒體談及組織未來發展方向。他表示，近年來救國團雖受到政治壓力，但也獲得社會各界支持，包括來自不同政黨人士的肯定。記者蔡家蓁／攝影
救國團主任葛永光（中）今天上午出席救國團金門團委會主委交接典禮與金門立委陳玉珍（右）、新任主委馬志亮合影。記者蔡家蓁／攝影
救國團主任葛永光（中）今天上午出席救國團金門團委會主委交接典禮與金門立委陳玉珍（右）、新任主委馬志亮合影。記者蔡家蓁／攝影

救國團 葛永光 青年

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