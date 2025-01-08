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新竹棒球場改善停滯 國民黨團：廉政署應追究林智堅責任

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
針對新竹市立棒球場工程缺失改善仍因法院裁定「保全證據」停滯不前，國民黨立院黨團書記長林思銘（中）呼籲檢調單位，拿出誠意趕快解決，不應該繼續護航特定廠商，要求要求檢調單位近快查個水落石出。記者胡經周／攝影
針對新竹市立棒球場工程缺失改善仍因法院裁定「保全證據」停滯不前，國民黨立院黨團書記長林思銘（中）呼籲檢調單位，拿出誠意趕快解決，不應該繼續護航特定廠商，要求要求檢調單位近快查個水落石出。記者胡經周／攝影

新竹市立棒球場改善工程因法院裁定「保全證據」停滯不前，國民黨立院黨團今天舉行記者會，提出四點訴求，要求監察院、廉政署等單位立即針對缺失繼續啟動調查、追究新竹市前市長林智堅責任、公開調查結果，以及廠商盡快改善球場工程。

國民黨團書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇、立委鄭正鈐偕同國民黨新竹市議會黨團總召集人陳慶齡、市議會棒球場調查小組召集人吳旭豐等人舉行記者會。

林思銘表示，新竹棒球場過去是台灣棒球的驕傲，現在卻變成遺憾、選手受傷的修羅場，就是因為在綠營執政之下，棒球場品質拙劣，導致大新竹地區的民眾錯過了很多精彩的棒球賽事。

陳慶齡說，新竹棒球場當初設計錯誤，導致棒球場沒辦法有效排水，且林智堅任內一直追求一些不合格、不合理的設計，例如用了無樑柱的樓層板設計，但這用在沒有載重的結構，卻拿來放在棒球場的地下停車場的結構。

吳旭豐點名廉政署，指自民國112年3月廉政署把棒球場的合約資料全數搬走，時機點很奇怪，111年7月出事之後都不做，等市政府換人了，才急忙忙的把資料搬走，到底是協助調查棒球場缺失，還是阻撓？新市政府要調資料，還要自己跑來台北影印，而廉政署從112年3月份到現在進度在哪裡？新竹市民都等著看？

鄭正鈐補充，新竹棒球場的統包商向法院申請了證據證據，去年4月1日裁定之後，保全證據持續進行中，市政府要補救也沒辦法進場；法院要求台灣省土木技師公會提出鑑定報告，希望公會不要拖，因為沒提出鑑定報告，所有的補救工程都沒有辦法往前推動。

王鴻薇批評，12億高價打造的新竹棒球場已經躺了兩年半，難道政府機構完全不聞不問嗎？監察院111年8月開始要資料，監察院睡夠了沒有？可以起床了嗎？廉政署更為可惡，112年3月把資料全部搬走，從此之後無消無息、沒有下文，是在包庇林智堅嗎？還是想幫林智堅湮滅證據？

最後，林思銘提出四點訴求，一、要求監察院、廉政署在今天記者會後，繼續啟動全面調查，針對工程預算暴增、行政流程缺失、結構安全問題等做出具體交代；二、徹查林智堅等多名官員的責任；三、公開調查進展及結果；四、廠商盡快進行改善棒球場球場工程，並提供合規的結構計算書。

廉政署 新竹市立棒球場 林智堅

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