憲訴法覆議最快周五表決 民進黨籲藍白支持別丟包高虹安

藍白聯手三讀修正「憲法訴訟法」，行政院已提覆議，周五立法院會有望表決。民進黨發言人吳崢今批評，在野企圖以立法凌駕司法，透過制定不合理門檻癱瘓憲法法庭運作，破壞憲政權力分立與制衡原則，剝奪人民及行政機關救濟權力，閹割憲法最後防線，甚至剝奪行政院長卓榮泰詢答環節，呼籲在野支持覆議，勿再封殺憲法法庭。

吳崢質疑，本周末藍白兩黨一面上街抗議司法體系不公，一面帶頭破壞台灣司法體制，別忘了民眾黨新竹市長高虹安因助理費詐領一審遭判7年4個月，高院法官認為立法院組織法相關條文不夠明確聲請釋憲，如藍白再次反對憲訴法覆議，封殺憲法法庭運作，豈不是丟包高虹安？

民進黨發言人吳崢今偕民進黨立委吳沛憶、律師陳又新舉行記者會。吳崢指出，按新法，憲法法庭做成評議最少需十名大法官，如今半數大法官因屆期任滿，只有八位大法官，導致未來憲法法庭無法做出評議，將被藍白癱瘓，無法進行違憲的審查。

陳又新指出，憲法法庭與人民權益、人民參與訴訟高度相關。一般法院審理案件必須依照法律、判例或是行政機關的解釋，例如稅務案件大多是依照行政機關的函釋，當人民在這類案件想要爭取自身權益時，就必須透過憲法訴訟，由大法官來做出解釋。

陳又新強調，照司法院資料，憲法法庭聲請案件，有高達99.1%共6707件案件都是民眾聲請。如稅務案件，人民會不會被多課稅、課稅合不合理，都是大法官做解釋完成救濟；憲法法庭未結案的案件中，也有高達95%是人民聲請案件，修法後，高達95%共441件的未結案人民聲請案件，都將全部停擺。

陳又新進一步補充，在受影響而停擺案件中，包括非常重要的性別暴力追訴期議題。社會上metoo案件發生後，根據研究顯示，絕大多數的受害者需要經過十幾年以上的時間，才有辦法讓自己的身心狀況足以鼓起勇氣來處理。在這個狀況下，法律追訴時間很可能已經過期，而透過新修法的方式也無法溯及既往來幫助受害者。

吳沛憶也說，近幾年釋憲最具代表性就是大法官做出釋字748號解釋，讓台灣成為亞洲首個同婚的國家，若當初沒有憲法法庭的無懼社會壓力的做成解釋，同婚合法化可能在公投案就止步了，也才有後續748號施行法的誕生，而釋字457號，促進兩性地位之實質平等，釋字261號促成了國會全面改選等憲政價值，都是凸顯憲法法庭重要性。