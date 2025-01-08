綠呼籲藍白勿再封殺憲法法庭 聲請案99.1%來自民眾

行政院2日針對立法院三讀修正通過憲法訴訟法部分條文提出覆議，民進黨立委吳沛憶等人今天召開記者會表示，憲法法庭聲請案高達99.1%都是來自民眾聲請，包括非常重要的性別暴力追訴期議題，呼籲藍白立委莫再封殺憲法法庭，歸還憲法賦予人民的救濟權，不要阻擋行政院所提的覆議。

吳沛憶、民進黨發言人吳崢、律師陳又新今天召開「人民救濟最後途徑 藍白莫再封殺憲法法庭」記者會。

吳崢說，國民黨與民眾黨強修憲法訴訟法，按藍白通過新法，憲法法庭做成評議最少需10位大法官，如今半數大法官因屆期任滿，只有8位大法官，憲法法庭被藍白癱瘓。

陳又新說，依照司法院公布資料，憲法法庭聲請案高達99.1%，共6707宗案件都是來自民眾聲請，例如稅務案件，人民會不會被多課稅、課稅合不合理，都是靠大法官做出解釋來完成救濟。

陳又新表示，現在憲法法庭還未結案的案件，也有高達95%是人民聲請案件；目前憲法法庭被藍白用人事同意權加上憲法訴訟法修惡的雙重限制癱瘓憲法訴訟，高達95%共441件的未結案人民聲請案件都將停擺。

陳又新補充，受影響停擺案件中，包括非常重要的性別暴力追訴期議題。研究顯示，絕大多數me too受害者需要經過十幾年才有辦法鼓起勇氣處理，在此狀況下，法律追訴可能已過期，透過新修法也無法溯及既往幫助受害者。

他說，目前大法官手上案件就包括認為追訴期太短，在性暴力案件中對受害者保障不足而有違憲可能的聲請案，很遺憾如此重要的聲請案目前也停擺。

吳沛憶表示，前美國大法官金斯伯格曾比喻國會剝奪人民的保障，「好比叫人在滂沱大雨中，把傘丟掉，因為他們沒淋到雨」，藍白癱瘓憲法法庭，就是在雨天收傘，讓人民淋雨。

吳沛憶說，近幾年釋憲最具代表性就是大法官做出釋字748號解釋，讓台灣成為亞洲第一個同婚國家；若當初沒有憲法法庭無懼社會壓力做成解釋，可能「同婚合法化」在公投案就止步了。

吳崢表示，有消息指稱國民黨要把憲訴法覆議中，行政院長卓榮泰表達意見的詢答環節取消，壓縮社會對憲訴法的討論及認識。

吳崢呼籲，讓卓榮泰在立院針對覆議說明詢答，讓社會了解切身相關議題，同時呼籲藍白同意覆議，別封殺人民權益救濟最後的管道。

吳崢表示，民眾黨新竹市長高虹安因為助理費詐領，一審被判刑，但高院法官認為立法院組織法相關條文不夠明確，為高虹安申請憲法解釋，高虹安例子證明只要是中華民國國民，法律有相關疑義都可尋求憲法法庭協助，如藍白再次反對憲訴法覆議，封殺憲法法庭運作，「豈不是丟包高虹安？更封殺了人民的權利救濟」。