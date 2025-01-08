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憲訴法覆議藍拒邀卓榮泰報告 綠黨團：別只淪為表決院

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁今說周五就會處理覆議案，不會邀請行政院長卓榮泰（圖）來報告。圖／報系資料照
國民黨立院黨團總召傅崐萁今說周五就會處理覆議案，不會邀請行政院長卓榮泰（圖）來報告。圖／報系資料照

立法院日前三讀通過憲法訴訟法修正案，行政院提出覆議，國民黨立院黨團總召傅崐萁今說周五就會處理覆議案，不會邀請行政院長卓榮泰來報告。民進黨團今上午也開記者會回擊，昨再次發文要求立法院長韓國瑜再次進行期程跟程序來朝野協商，「不要只淪為表決院，藍白在怕什麼？」

民進黨團書記長蔡易餘表示，覆議案在過去歷史上，只有一次沒有邀請行政院長來報告，就是2013年會計法修法，當年主要是針對一些首長、民代特別費，以及教師、教授研究費用，為了在報帳上不知法律，可能會有涉及貪瀆行為，但修法時卻少了「教」，讓教授無法在該次修法被適用，當時朝野緊急共識由時任總統馬英九對外道歉，行政院長提覆議，在最快時間完成審查。

蔡易餘說，若不要邀請行政院長來報告，就是朝野要有共識，只是目前完全沒有共識，按照以往慣例，就是要提出覆議的人來立法院報告，請韓院長不要任內又繼續違規，院長該有的中立在這些一而再、再而三發生的狀況中已完全看不到。

民進黨團幹事長吳思瑤則說，傅崐萁在周一拋出覆議案不要卓榮泰來報告，「我們嚇呆、驚呆」，沒想到國民黨的大黨鞭對於覆議案這麼不了解，覆議案在憲法規範中，就是賦予行政院認為窒礙難行時，重新送交立法院重新審視，重行討論再議決，「不討論、不詢答的覆議案是什麼？」

吳思瑤認為，該有的程序還是要做，立法院不能再不討論就表決，韓國瑜當天的裁示是再行討論，民進黨昨天也再次發文，要求院長再次進行朝野協商，覆議案要充分對話，不要只淪為表決院，藍白到底在怕什麼？卓榮泰都願意面對挑戰、直球對決，反到是藍白立委縮起來，連詢答都不敢，是否知道憲法訴訟法經不起人民審制跟考驗？

吳思瑤還說，針對周五要處理覆議案，立法院外還加高圍牆，立法院總務處說是為防止樹木生長，但卻有人說溜嘴說是要在這周五之前完成，「國民黨還有什麼議案是怕人民反撲衝進立法院？」不該讓立法院成為封鎖民主的地獄。

立法院 行政院 覆議案

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