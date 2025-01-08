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圍牆架鐵絲網遭疑 立院：攔樹以維護行人安全

中央社／ 台北8日電

立法院青島東路側圍牆設有鐵絲網，遭外界質疑。立法院總務處長廖炯志今天指出，立法院圍牆鐵絲網是為攔住立法院的樹，不要生長偏斜影響圍牆結構，或是繼續向外生長，以免影響行人安全；因為年久有些鐵絲網壞了，重新施工維修，並非新的措施，也比過去降低了高度。

廖炯志回應中央社記者詢問時表示，立法院圍牆內有植栽，因為樹木生長過程部分偏斜影響圍牆結構，所以在圍牆上設有鐵絲網，過去就是如此做法，同時也避免立法院的樹繼續向外生長，影響人行道上用路人的安全。

他說，因為年久有些鐵絲網壞了，從去年開始就陸續就有一些重新施工維修，並非新的措施；且為顧慮外界觀感，維修圍牆鐵絲網時，也比過去降低了高度，並沒有所謂加高的情形。

此外，廖炯志指出，立法院圍牆鐵絲網使用的材質是C型鋼，不是要阻擋、傷人。

對於立法院圍牆架設鐵絲網，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，立法院應該是民主殿堂，立法院方把圍牆加高，把立法院變為一個禁錮少數黨發言的不民主地獄，讓立委好像在監獄內行使職權。

吳思瑤表示，立法院總務處搬出一個「防止樹木生長」理由，這是在騙三歲小孩，但總務處同仁漏了口風，說是被下指令要在1月10日前完成，「到底還有什麼議案讓國民黨立委這麼害怕民意反撲，怕有人衝進立法院？」如果害怕民意聲音，是要好好循民主程序修法。

吳思瑤表示，如果是為了國民黨執意在10日就要進行覆議案，該詢答該討論就要詢答、討論，不是架高圍牆、圍籬，讓立法院成為封鎖民主的地獄。

吳思瑤 國民黨 立法院

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