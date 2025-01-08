總預算不拖到下會期 傅崐萁：這會期加班再晚一定審完

立法院第二會期將於21日休會，民國114年度中央政府總預算案仍在審查中，但距離休會僅餘近兩周，是否能在會期結束前處理完畢，為外界關注。國民黨立院黨團總召傅崐萁今日表示，會期結束前一定將總預算全數審查完畢，不論加班加到多晚，絕不讓民進黨延宕。

就本會期是否能及時審查完畢中央政府總預算，傅崐萁說，國會負責監督中央政府施政還有年度總預算，要為人民口袋把關，辛苦納稅錢交給民進黨政府，國家能夠為大家做什麼，迫切了解錢如何支用。這會期短短兩個半月，卻幾乎是30年來時間最為密集的通過考試院人事審查、大法官人事審查、通傳會（NCC）、公平會、追加預算，還有前一年度決算，都在這兩個半月內完成。

傅崐萁指出，國民黨立場清楚，必須在1月21日會期結束前，把中央政府總預算全數審查完畢。雖然民進黨、民進黨團總召柯建銘、行政院長卓榮泰用各種方式刁難立法院，包括議事干擾跟覆議，柯建銘帶領的民進黨團用拳腳方式癱瘓委員會跟院會議程，就是希望延宕總預算審查時程。

傅崐萁強調，他要非常負責任的說，在這個會期結束前，一定把所有總預算審查完畢，不論加班加到多晚，一定要把神聖工作完成，絕對不讓卓榮泰、柯建銘或民進黨，用拖延議事方式造成無法如期審查完成。國民黨接受人民託付，一定會把這些任務完成，做好把關跟監督工作。

此外，針對花蓮國旅補助喊卡，傅崐萁也說，真正關心人民的政府是否能對災區人民感同身受，這是父母官應該做的事情。去年天災地變在花蓮發生，民進黨側翼、網軍攻擊花蓮，今年直接不演了，今年農曆年，全國住房率不到四成，花蓮只有可憐的兩成，這是多失敗的中央政府、國內旅遊？當周遭國家觀光客攀升到新高，交通部觀光署宣布不對災區做支援，不在乎人民苦難，政治操作跟攻防是賴清德政府的當務之急。