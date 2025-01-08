快訊

麻疹可怕副作用恐影響數年 醫示警：身體免疫紀錄檔會被刪掉

不明車輛昨駛離官邸！尹錫悅疑已脫逃 公調處長認了「有可能」

桃園驚見天坑冒白煙 疑與捷運綠線工程有關

總預算不拖到下會期 傅崐萁：這會期加班再晚一定審完

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院第二會期將於21日休會，民國114年度中央政府總預算案仍在審查中，但距離休會僅餘近兩周。國民黨立院黨團總召傅崐萁今日表示，會期結束前一定將總預算全數審查完畢，不論加班加到多晚，絕不讓民進黨延宕。記者屈彥辰／攝影
立法院第二會期將於21日休會，民國114年度中央政府總預算案仍在審查中，但距離休會僅餘近兩周。國民黨立院黨團總召傅崐萁今日表示，會期結束前一定將總預算全數審查完畢，不論加班加到多晚，絕不讓民進黨延宕。記者屈彥辰／攝影

立法院第二會期將於21日休會，民國114年度中央政府總預算案仍在審查中，但距離休會僅餘近兩周，是否能在會期結束前處理完畢，為外界關注。國民黨立院黨團總召傅崐萁今日表示，會期結束前一定將總預算全數審查完畢，不論加班加到多晚，絕不讓民進黨延宕。

就本會期是否能及時審查完畢中央政府總預算，傅崐萁說，國會負責監督中央政府施政還有年度總預算，要為人民口袋把關，辛苦納稅錢交給民進黨政府，國家能夠為大家做什麼，迫切了解錢如何支用。這會期短短兩個半月，卻幾乎是30年來時間最為密集的通過考試院人事審查、大法官人事審查、通傳會（NCC）、公平會、追加預算，還有前一年度決算，都在這兩個半月內完成。

傅崐萁指出，國民黨立場清楚，必須在1月21日會期結束前，把中央政府總預算全數審查完畢。雖然民進黨、民進黨團總召柯建銘、行政院長卓榮泰用各種方式刁難立法院，包括議事干擾跟覆議，柯建銘帶領的民進黨團用拳腳方式癱瘓委員會跟院會議程，就是希望延宕總預算審查時程。

傅崐萁強調，他要非常負責任的說，在這個會期結束前，一定把所有總預算審查完畢，不論加班加到多晚，一定要把神聖工作完成，絕對不讓卓榮泰、柯建銘或民進黨，用拖延議事方式造成無法如期審查完成。國民黨接受人民託付，一定會把這些任務完成，做好把關跟監督工作。

此外，針對花蓮國旅補助喊卡，傅崐萁也說，真正關心人民的政府是否能對災區人民感同身受，這是父母官應該做的事情。去年天災地變在花蓮發生，民進黨側翼、網軍攻擊花蓮，今年直接不演了，今年農曆年，全國住房率不到四成，花蓮只有可憐的兩成，這是多失敗的中央政府、國內旅遊？當周遭國家觀光客攀升到新高，交通部觀光署宣布不對災區做支援，不在乎人民苦難，政治操作跟攻防是賴清德政府的當務之急。

傅崐萁 民進黨 花蓮

延伸閱讀

諷柯建銘人老珠黃 傅崐萁：不會如民進黨惡質搞大罷免

拒邀卓榮泰立院報告 傅崐萁：周五就處理憲訴法覆議案

柯建銘告徐巧芯妨害名譽 北檢已收案將依程序分案

被銃康？王定宇為軍外套爭議嗆退黨團運作 柯建銘稱小事：有些誤會

相關新聞

拒邀卓榮泰立院報告 傅崐萁：周五就處理憲訴法覆議案

立法院日前三讀通過「憲法訴訟法」修正案，行政院已提出覆議。國民黨立院黨團總召傅崐萁今日表示，本周五就會積極處理憲訴法覆議...

立院會期倒數法案清倉 選罷法未爆彈考驗藍白默契

立法院會期進入倒數，目前展開法案大清倉，在野黨共同推動多項法案，包括財政收支劃分法、公益揭弊者保護法、壯世代政策及產業發展促進法等，然而國民黨團續推「公職人員選舉罷免法」修法，有意趕在休會前完成三讀程序，朝野戰火一觸即發，也再度埋下未爆彈。

立院三讀55歲有意願有能力工作為狀世代 2年內發布白皮書

立法院會今天三讀通過壯世代政策及產業發展促進法，明定主管機關為國家發展委員會，壯世代為55歲以上有工作能力及意願的國民，...

憲訴法覆議藍拒邀卓榮泰報告 綠黨團：別只淪為表決院

立法院日前三讀通過憲法訴訟法修正案，行政院提出覆議，國民黨立院黨團總召傅崐萁今說周五就會處理覆議案，不會邀請行政院長卓榮...

影／總預算審查延宕 傅崐萁：會期結束前一定審查完畢

立法院將在21日休會，中央政府總預算案能否在休會前三讀仍是未知數，綠委批評藍營卡總預算、擋軍公教加薪；國民黨立院黨團總召...

傅崐萁：為國奉獻不能安心養老 這什麼政府

立法院昨日三讀通過「警察人事條例」修正案，提高警消、空勤、海巡、移民等相關人員退休所得替代率，行政院立即回應「窒礙難行」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。