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拒邀卓榮泰立院報告 傅崐萁：周五就處理憲訴法覆議案

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院日前三讀通過「憲法訴訟法」修正案，行政院已提出覆議。國民黨立院黨團總召傅崐萁今日表示，本周五就會積極處理憲訴法覆議案，不會邀請行政院長卓榮泰來報告，憲訴法執掌在司法院，也質疑行政院是否將司法院當司法科。記者屈彥辰／攝影
立法院日前三讀通過「憲法訴訟法」修正案，行政院已提出覆議。國民黨立院黨團總召傅崐萁今日表示，本周五就會積極處理憲訴法覆議案，不會邀請行政院長卓榮泰來報告，憲訴法執掌在司法院，也質疑行政院是否將司法院當司法科。記者屈彥辰／攝影

立法院日前三讀通過「憲法訴訟法」修正案，行政院已提出覆議。國民黨立院黨團總召傅崐萁今日表示，本周五就會積極處理憲訴法覆議案，不會邀請行政院長卓榮泰來報告，憲訴法執掌在司法院，也質疑行政院是否將司法院當司法科。

行政院日前針對憲訴法修正案，已經提出覆議。傅崐萁表示，對於行政院提出的憲訴法覆議案，會在這周五積極處理。行政院長是否要來立法院報告，依照立法院職權行使法，立法院得邀請行政院長來做施政報告，憲訴法執掌在司法院而非行政院。

傅崐萁說，卓榮泰提出憲訴法覆議案，他非常好奇是不是行政院把司法院列為司法科、司法局，越俎代庖，來立法院做報告。當然不願意邀請卓榮泰來，是浪費國人時間跟公帑。民進黨動輒針對立院三讀通過的法案提覆議，只要批評民進黨就不能當大法官，大法官被提名人劉靜怡事件就很清楚，民進黨要把憲法法庭變成橡皮圖章。

司法院 立法院職權行使法 行政院

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