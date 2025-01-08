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柯建銘告徐巧芯妨害名譽 北檢已收案將依程序分案
國民黨立委徐巧芯指控民進黨立院黨團總召柯建銘，曾透過隨扈投資對岸，並掌握相關事證，柯回嗆以不實訊息抹黑必定提告。台北地檢署今證實，昨已收到柯建銘遞狀提告徐巧芯妨害名譽、美麗島電子報董事長吳子嘉妨害名譽，將依程序分案。
柯建銘本月6日發聲明指出，將委任律師向台北地檢署遞狀控告徐巧芯、吳子嘉等人刑事加重誹謗，並向台灣高等檢察署遞狀控告徐巧芯等人與中國串謀，涉犯國安相關法律。
柯在聲明中指出，本席已於8月23日及27日公開聲明，已經善盡告知義務，有關徐巧芯等人近日指涉本席之事，皆為不實訊息，背後皆為中國操弄，意圖製造台灣社會之紛亂，切勿再轉傳，無奈徐巧芯等人無視本席之警告，繼續散播不實謠言，本席絕不姑息，特此聲明。
徐巧芯日前爆料，柯建銘曾在2013年間透過隨扈彭智青投資大陸企業，欠款上千萬元、被債主登門討債，柯則否認此事。徐巧芯本月4日稱，她掌握彭智青投資中資證據，更揭露欠債一事曝光後，隨扈去年8月悄悄還款2500萬，斥柯「中共同路人」。
徐巧芯本月6日表示，曾得到中國官方稱讚的只有柯建銘，2013年傳聞柯建銘的兩個兒子赴中有很好的職務，賺取很好的收入，以及彭智青身為少年隊小隊長，能拿出這麼多的港幣去投資，還到中國大陸開公司，而現在彭智青正是柯的隨扈。
徐巧芯指出，當時邱姓律師提出律師函的時候，被欠款人認為欠款是來自於柯建銘跟彭智青，由兩位共同所欠，這是律師函的內容，不是她個人的解讀，白紙黑字寫得非常清楚，況且那家律師事務所是台灣的律師事務所，並不是中國大陸的，跟大陸一點關係都沒有。
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