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立院裝鐵網 攔「牆」外生枝

聯合報／ 記者唐筱恬
立法院最近雇用人員施工加高圍牆鐵網，以防抗議者滋事。 記者曾吉松／攝影
立法院最近雇用人員施工加高圍牆鐵網，以防抗議者滋事。 記者曾吉松／攝影

朝野緊張升溫之際，立法院最近雇用人員施工加高圍牆鐵網，遭質疑「防青鳥」、「戒嚴進行式」。立法院總務人士說明，立法院圍牆加裝細鐵絲是為攔住立法院的樹，不要繼續向外生長，以免影響到人行道上用路人的安全。

人行道 立法院

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