回應李彥秀質疑 外交部：歷次籌組就職團規模相仿
立法院長韓國瑜準備於18日率團參加美國總統當選人川普的就職典禮，行前有國民黨立委李彥秀質疑，參訪行程不明朗和參與成員多元性不足的問題；外交部表示，歷次籌組就職團的規模相仿，這次也是參照往年組團規模，及確保活動進行順暢等務實考量來籌組。
外交部表示，將以一貫積極態度安排各項事宜，以期達到就職團代表政府及跨黨派展現對台美關係的重視與對美國新政府祝賀的目標。
此外，關於行程的安排，外交部表示，由於美國剛過完耶誕及新年假期，新一屆國會也剛上任，我代表團在美行程刻持續積極安排與確認中，外交部也將向團員說明。
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