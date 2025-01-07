快訊

傳聞有人買凶要教訓他 苗栗議員陳光軒申請隨扈保護

「戰隼史上首次」烏克蘭空軍稱F-16一次任務 擊落6枚俄軍飛彈

法官准押邱軍主要理由曝光 手機有遠端操控刪證據可能

回應李彥秀質疑 外交部：歷次籌組就職團規模相仿

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導

立法院長韓國瑜準備於18日率團參加美國總統當選人川普的就職典禮，行前有國民黨立委李彥秀質疑，參訪行程不明朗和參與成員多元性不足的問題；外交部表示，歷次籌組就職團的規模相仿，這次也是參照往年組團規模，及確保活動進行順暢等務實考量來籌組。

外交部表示，將以一貫積極態度安排各項事宜，以期達到就職團代表政府及跨黨派展現對台美關係的重視與對美國新政府祝賀的目標。

此外，關於行程的安排，外交部表示，由於美國剛過完耶誕及新年假期，新一屆國會也剛上任，我代表團在美行程刻持續積極安排與確認中，外交部也將向團員說明。

外交部 美國 行程

延伸閱讀

柯建銘突拋大罷免藍委 李彥秀直言：搶賴清德共主地位

川普慶賀團規格不夠？ 藍委：賴政府不想讓韓國瑜加分

陳時中表態支持「大罷免」 李彥秀：要「民主內戰」？

柯建銘嗆罷免全部區域藍委 李彥秀：黨國機器政治追殺

相關新聞

台中市長布局開跑！最新民調藍營領先 綠營黨內他最被看好

台中市長盧秀燕任期還有兩年，藍綠已展開下屆市長選舉布局，TVBS今晚公布最新民調，國民黨若推立法院副院長江啟臣與民進黨立...

警察年改財務缺口「1700餘億全民埋單」 行政院：將循憲法救濟

藍白今挾人數優勢三讀通過「警察人員人事條例」修正案，將退休警消所得替代率提高至80%，8成退休基層警察月退休金可領7萬4...

被銃康？王定宇為軍外套爭議嗆退黨團運作 柯建銘稱小事：有些誤會

國民黨立委徐巧芯日前指控民進黨立委王定宇私改海軍軍服，並開放綠營立委團購，傳出王定宇不滿民進黨團總召柯建銘辦公室外流消息...

立院三讀55歲有意願有能力工作為狀世代 2年內發布白皮書

立法院會今天三讀通過壯世代政策及產業發展促進法，明定主管機關為國家發展委員會，壯世代為55歲以上有工作能力及意願的國民，...

回應李彥秀質疑 外交部：歷次籌組就職團規模相仿

立法院長韓國瑜準備於18日率團參加美國總統當選人川普的就職典禮，行前有國民黨立委李彥秀質疑，參訪行程不明朗和參與成員多元...

綠營提不咨請總統公布 國民黨嗆視憲法、警消權益於無物

立法院三讀「警察人員人事條例」，將退警年金所得替代率天花板提高到80％。國民黨今天表示，民進黨為阻擋警消權益無所不用其極...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。