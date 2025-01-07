雷根總統基金會拜會 朱立倫提雷根與蔣經國關係良好

國民黨主席朱立倫今上午於中央黨部接見美國「雷根總統基金會暨紀念中心」（RRPFI）訪團，雙方針對美國總統川普二度當選後的台美關係、兩岸關係及國際現勢深度交換意見，會談氣氛熱絡融洽。

朱立倫表示，很高興繼2023年接見RRPFI訪團後，再度和許多老朋友見面，暢談世界局勢的變革與台灣面對的挑戰。他指出，美國前總統雷根與前總統蔣經國關係良好，共和黨與國民黨也一直保持著緊密的關係，期待川普就任後，台美關係能持續深化，共創雙贏。

朱立倫表示，國民黨會持續堅持「親美、友日、和陸」的中道理性路線，與世界交朋友，不做麻煩製造者危害區域穩定。國民黨主張的2D戰略，一方面支持我國防自主，一方面也認為兩岸應該以「對話」取代「對抗」，穩定區域緊張情勢。

朱立倫提到，民進黨政府錯誤的能源政策不，僅導致民生用電出現不穩定，更將危害我國防安全，他呼籲民進黨政府應即懸崖勒馬。

此次雷根總統基金會暨紀念中心訪團由會長兼執行長David Trulio、華府辦公室主任Roger Zakheim帶團來訪，成員包含前白宮國安會戰略規畫資深主任Will Inboden、前自由歐洲電台台長 Jamie Fly、前白宮副幕僚秘書 Catherine Bellah、美國企業研究院(AEI)非常駐資深研究員Dustin Walker、哈德遜研究所客座研究員 Alexander Benard、RRPFI政策主任 Rachel Hoff及 RRPFI數位策略及溝通主任James Rogers。

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