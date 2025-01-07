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不滿在野強修警察年改案 政院長卓榮泰轟嚴重違法：礙難執行
藍白今挾人數優勢三讀修正「警察人員人事條例」，將退休警消所得替代率提高至80%。行政院長卓榮泰指出，修法造成國家財務缺口，未依法徵詢政院意見、指明彌補資金來源，嚴重違法，破壞兩院協議，「無法接受、礙難執行。」
三讀通過的「警察人員人事條例」明定警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得，其替代率應依退休人員審定的退休年資，任職滿15年者，替代率為43.25%，最高增至36年，為80%。據估算，修法後8成退休基層警察月退休金可領到7萬4544元。
不過，根據「預算法第91條」，立法委員所提法律案大幅增加歲出或減少歲入者，應先徵詢行政院之意見，指明彌補資金之來源；必要時，並應同時提案修正其他法律。
「立法院強行修法！行政院礙難接受！」卓榮泰今晚在臉書發文指出，立法院通過「警察人員人事條例」第35條等修正案，提高警察等人員退休所得替代率上限至80%，造成國家財務缺口，增加國家年度歲出，卻未履行預算法91條規定，先徵詢行政院意見，並指明彌補資金來源。
卓榮泰認為，此舉嚴重違反法律，也破壞先前兩院就中央政府總預算協商所達成的協議，行政院斷然無法接受、礙難執行。
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